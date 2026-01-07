El Gobierno pone fin a una prealerta activa en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por lluvias en toda Gran Canaria e islas occidentales a partir de las 08:00 horas de hoy, miércoles 7 de enero. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Ámbito territorial
Vertientes orientadas al noroeste, norte y nordeste de las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Observaciones
Una vez ha pasado el episodio de lluvias se finaliza la prealerta.