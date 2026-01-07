el tiempo

El Gobierno pone fin a una prealerta activa en Canarias

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología
La Aemet detalla cómo evolucionará el tiempo en Canarias tras ampliar los avisos
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por lluvias en toda Gran Canaria e islas occidentales a partir de las 08:00 horas de hoy, miércoles 7 de enero. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Ámbito territorial

Vertientes orientadas al noroeste, norte y nordeste de las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

  1. Declaran la prealerta en Canarias hoy, Día de ReyesDeclaran la prealerta en Canarias hoy, Día de Reyes
  2. Un frente frío visitará Canarias en Nochebuena y Navidad: las lluvias podrían ser fuertesCanarias mira al cielo: la Aemet anuncia lluvias y heladas en el Teide

Observaciones

Una vez ha pasado el episodio de lluvias se finaliza la prealerta.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas