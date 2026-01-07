Canarias mira al cielo: la Aemet anuncia lluvias y heladas en el Teide

La previsión meteorológica para este miércoles indica que habrá un predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias débiles, localmente moderadas y de carácter ocasional, aunque los cielos podrán abrirse a claros por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, en el resto de vertientes, se esperan intervalos nubosos, que aumentarán a nubosos en el este al final del día, cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, sin descartar heladas débiles en cumbres centrales, pudiendo llegar a ser moderadas en el Teide. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte y rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres centrales.
En Gran Canaria habrá un predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias débiles que podrán ser localmente moderadas y de carácter ocasional, pero que tenderán a ser más frecuentes durante la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, en de zonas, se prevé que predominen los intervalos nubosos.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, sin descartar heladas débiles en cumbres de Gran Canaria. Los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima en Gran Canaria y los 15 de mínima en Fuerteventura.
El viento soplará moderado del nordeste, siendo fuerte con probables rachas puntualmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres.