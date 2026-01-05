La Aemet advierte a Canarias: una masa de aire ártico hará que el día de Reyes sea el más frío en 40 años

Las lluvias y el frío marcarán el día 6 de Reyes como consecuencia de la interacción entre una masa de aire ártico y la borrasca Francis, una situación que mantendrá un tiempo inestable en el Archipiélago y dejará temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año.
Según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología, el 6 de enero podría convertirse en el Día de Reyes más frío de los últimos 40 años, una circunstancia que también se produjo en 2021, en los días previos al temporal Filomena. En el caso de Canarias, este episodio se traducirá en un descenso acusado de las temperaturas, especialmente en medianías y zonas altas, además de precipitaciones persistentes en varias islas.
Tras varios días de tormentas y lluvias asociadas a la borrasca Francis, la llegada del aire ártico consolidará un escenario de ambiente frío incluso en las horas centrales del día, algo poco habitual en el Archipiélago. La Aemet señala que este episodio no será breve, ya que el aire frío no se retirará de forma rápida y el frío intenso podría prolongarse durante varios días, al menos hasta mediados de la próxima semana.
🥶Una masa de aire de origen ártico afectará a España a partir del domingo 4.— AEMET (@AEMET_Esp) January 2, 2026
Además de las nevadas en cotas muy bajas ese día y el lunes, el frío intenso será el protagonista hasta, al menos, mediados de la semana que viene.
En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste, rolando posteriormente a noreste, con una intensificación a partir del mediodía. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente en el sureste de las Islas y en el extremo noroeste, lo que podría aumentar la sensación térmica de frío y provocar incidencias puntuales en la costa.
La Aemet recomienda seguir con atención la evolución de los avisos meteorológicos, ya que la combinación de lluvias, viento y bajas temperaturas convertirá el Día de Reyes en uno de los más fríos y desapacibles que se recuerdan en Canarias en las últimas décadas