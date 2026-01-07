La Aemet avisa a Canarias: por ahora no toca guardar el paraguas

La previsión del tiempo en Canarias para este jueves indica que habrá un predominio de los cielos nubosos en el norte y este de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con probables lluvias ocasionales, sin descartar que estas puedan ser localmente moderadas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto, se esperan intervalos nubosos, con cielos que irán aumentando a nubosos por la tarde en el oeste, donde no se descarta alguna precipitación ocasional.
Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, y las máximas irán en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías y en cumbres del norte.
Además, podrán registrarse heladas débiles, que no se descarta que sean localmente moderadas, en cumbres centrales. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 10 de mínima en El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, y durante la madrugada será fuerte, con probables rachas puntualmente muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, así como en cumbres centrales. Tenderá a girar a componente este y a disminuir de intensidad a lo largo del día, salvo en cumbres centrales, donde seguirá fuerte.
Habrá predominio de los cielos nubosos o cubiertos en el norte y este de Gran Canaria con probables lluvias ocasionales, débiles o localmente moderadas; y con intervalos nubosos en el resto de zonas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, especialmente en el norte y en horas centrales; y a partir de la tarde tenderá a poco nuboso sin descartar una calima ligera, principalmente en altura.
Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías y cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 16ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, siendo fuerte con probables rachas puntualmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres, a primeras horas. El viento tenderá a disminuir de intensidad y a girar a componente este a lo largo del día.