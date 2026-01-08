Potaje meteorológico en Canarias: lluvia, calima, viento y heladas, todo en 24 horas

La previsión del tiempo en Canarias para mañana indica que habrá predominio de cielos poco nubosos con algún intervalo ocasional en el oeste por el día.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a última hora, habrácilos nubosos en el norte y este, donde no se descarta alguna precipitación de carácter débil durante la noche, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de componente este moderado y a partir de la tarde gira a nordeste.
La previsión meteorológica en la provincia de Las Palmas para este viernes, 9 de enero de 2026, indica que habrá predominio de cielos poco nubosos que tenderán a nuboso en el norte y este de Gran Canaria a últimas horas del día y con una probable calima ligera durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, especialmente en el norte y en horas centrales; y a partir de la tarde tenderá a poco nuboso sin descartar una calima ligera, principalmente en altura, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios y no se descartan heladas débiles en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 15ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará en general del este moderado, girando a nordeste a partir del mediodía.