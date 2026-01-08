‘El método Grönholm’ se escenifica el 17 de enero en el Teatro Unión Tejina

Fussion Teatro representa el 17 de enero (20.30 horas) El método Grönholm en La Laguna, en el Teatro Unión Tejina. La obra presenta a cuatro candidatos a un puesto de trabajo, interpretados por Elizabeth Morales, Aldo Tejera, Chris River y Giampiero Di Bello, en una trama en la que la astucia, la crueldad y la falta de escrúpulos parecen no tener límites.
Escrita por el dramaturgo Jordi Galcerán y dirigida por Daniel Uribe, El método Grönholm es una de las comedias españolas de mayor éxito en los últimos cuatro lustros, siendo representada en más de 60 países. Tejida con hilarantes diálogos y mordaces ironías, se trata de una sátira sobre el mundo de los procesos de selección de personal.
Cuatro aspirantes a un cargo de alto nivel en una de las más prestigiosas empresas multinacionales se presentan para la prueba definitiva. Esta sigue un procedimiento nada convencional: el denominado método Grönholm.
Las entradas para asistir a esta función se hallan disponibles, al precio de 12 euros, a través de la plataforma digital de venta de localidades tomaticket.es y en la Librería Aldayo, en Tejina.