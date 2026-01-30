Vende la casa de la anciana que cuidaba en Tenerife y le vacía la cuenta: piden cárcel por quedarse 77.000 euros

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el día 4 de febrero el juicio a una persona acusada del delito de apropiación indebida por supuestamente haberse quedado con 77.000 de la mujer mayor a la que cuidaba, ya fallecida.
La Fiscalía solicita que se le imponga a la encausada una pena de dos años de cárcel y la devolución de estas cantidades a sus legítimos herederos y rechaza presentar denuncia contra un hombre acusado por familiares de la mujer por los mismos hechos.
La procesada obtuvo un poder general para administrar sus bienes ante un notario que se desplazó a su vivienda para llevar a cabo la firma y vender la casa en la que residía la mujer por 50.000 euros, dado que aquel mismo día se trasladaba a vivir en la vivienda de la acusada hasta que murió.
La Fiscalía considera que la encausada, aprovechando la confianza que la mujer había depositado en ella y dados los amplios poderes que tenía para administrar los bienes, incluida la retirada de efectivo, ingresó el dinero de la venta en sus cuentas bancarias.
A continuación, siempre según el relato del Ministerio Público, extrajo 6.200 euros y al día siguiente hizo lo mismo con 43.300 euros, sin que aún se conozca el destino que le dio a estas cantidades.
Acto seguido ingresó en la cuenta de la anciana 27.000 euros y posteriormente llevó a cabo sucesivas retiradas de efectivo hasta completar 27.500 euros, sin que tampoco se justifique el fin de estas cantidades.
Finalmente, la nieta de la perjudicada compareció ante los juzgados con el fin de poner en conocimiento los hechos relatados, al ospechar que se podía estar ante un ilícito penal.