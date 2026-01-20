Nueva tragedia en el mar: una persona fallecida en una playa de Tenerife

Un hombre de 70 años y nacionalidad extranjera ha fallecido este martes, 20 de enero de 2026, tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria en la Playa del Duque, en el municipio de Adeje, Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 12:52 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se informaba del rescate de un bañista que estaba siendo asistido por el personal de salvamento en playas.
El centro coordinador activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un médico y un enfermero de Atención Primaria del Centro de Salud de Adeje.
A su llegada, el personal sanitario del SUC, junto al médico y el enfermero, continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no obtuvieron resultado y se confirmó el fallecimiento del hombre.
En el operativo también intervinieron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos desplazados, y la Policía Nacional, que se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes.
Las muertes por ahogamiento superaron a las de tráfico en Canarias
Canarias es una de las comunidades de España donde las muertes por ahogamiento superaron en 2025 a las que se produjeron por accidentes de tráfico, con 69 fallecidos en el agua, un 30 % más que las víctimas mortales de siniestros viales, que fueron 53.
Así lo revelan los datos facilitados por la Asociación para la Prevención de Ahogamientos, ‘Canarias, 1500 Km de Costa’, basados en un estudio estadístico elaborado en base a los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), Ahogamiento.com y ‘Canarias, 1500 Km de Costa’.
Los datos recopilados en estos diez años revelan que “Canarias es la única comunidad autónoma donde, en todos y cada uno de los ejercicios analizados desde el inicio del informe, el número de fallecidos por sumersión ha superado a las víctimas por siniestralidad vial”.
El balance global de mortalidad accidental en España durante 2025 sitúa en 1.119 los decesos en accidentes de tráfico, mientras que en el medio acuático perecieron 507 personas.