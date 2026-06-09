Un control de carretera aparentemente rutinario ha terminado en una condena oficial en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Un ciudadano ha aceptado formalmente una pena de dos años de prisión y el pago de una sanción económica tras ser descubierto transportando billetes falsos en Tenerife. El implicado reconoció los hechos de forma voluntaria durante la vista oral, lo que permitió alcanzar un pacto de conformidad entre la defensa y el Ministerio Fiscal, evitando así el desarrollo completo del juicio que iba a celebrarse en el Palacio de Justicia capitalino.
Billetes falsos en Tenerife: el hallazgo en el maletero
Los hechos que han dado pie a esta resolución judicial se desarrollaron durante el pasado año 2022. El acusado se trasladaba en su vehículo particular por una de las vías de conexión del municipio de San Cristóbal de La Laguna cuando una patrulla policial procedió a su interceptación de manera preventiva. Durante la inspección del habitáculo, los agentes localizaron en el interior del maletero una caja sospechosa que levantó los recelos de los actuantes.
Al abrir el contenedor, las fuerzas de seguridad contabilizaron un total de 21 billetes de curso legal aparentes: concretamente once unidades con un valor facial de 20 euros y otras diez piezas con la denominación de 10 euros. El valor total del dinero intervenido ascendía exactamente a 320 euros. Las pesquisas posteriores confirmaron que el papel moneda carecía de cualquier medida de seguridad reglamentaria, tratándose de reproducciones no autorizadas.
La intervención del Centro Nacional de Análisis de Falsificaciones
La clave del procedimiento judicial radicó en los informes técnicos incorporados a la causa penal. El Centro Nacional de Análisis de Falsificaciones (CNA), organismo especializado dependiente de las instituciones bancarias del Estado, remitió un dictamen pericial definitivo a los juzgados de instrucción. Los especialistas determinaron de manera inequívoca que la totalidad del efectivo incautado en La Laguna era “inauténtico y de origen no identificado”.
El dato: El informe pericial no solo certificó la falsedad de los fondos, sino que los técnicos vincularon directamente la elaboración material de las piezas con el propio investigado, anulando cualquier posibilidad de defensa basada en el desconocimiento de la procedencia del dinero.
El destino final de estas unidades era su puesta en circulación inmediata en el mercado local canario, una maniobra que suele afectar de forma directa al pequeño comercio y al sector de la hostelería en las islas debido al consumo rápido de efectivo. El procesado, al verse cercado por las conclusiones científicas del CNA, admitió la intencionalidad delictiva durante la comparecencia en la sección penal de la Audiencia.
Rebaja de penas y condiciones de la suspensión judicial
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitaba inicialmente una respuesta penal contundente que ascendía a los cuatro años de privación de libertad, acompañada de una penalización económica que triplicaba el importe del dinero intervenido, rozando los 1.000 euros de sanción. En las fases iniciales del caso, el Ministerio Público sopesó incluso la catalogación de la conducta bajo el marco de un delito leve con un castigo estrictamente administrativo de 900 euros, opción que quedó descartada al confirmarse la autoría de la simulación monetaria.
Finalmente, el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes ha rebajado la condena penal a los citados dos años y ha fijado la multa en 300 euros. Además, el tribunal de la Audiencia Provincial ha decretado la suspensión del ingreso en el centro penitenciario por un espacio temporal de tres años y medio. Esta medida de gracia queda condicionada por imperativo legal a que el sentenciado no cometa ninguna tipicidad delictiva durante el tiempo que dure el periodo de control establecido por la magistratura canaria. Al ratificarse el acuerdo en la sala, el tribunal declaró firme la resolución de manera inmediata.