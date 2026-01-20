Estas son todas las fiestas de Canarias en 2026: el calendario oficial municipio a municipio

El calendario laboral de Canarias para 2026 ya es oficial en lo que respecta a las fiestas locales, después de que los 88 ayuntamientos del Archipiélago comunicaran sus propuestas y estas fueran validadas por el Gobierno autonómico.
Según la normativa laboral vigente, cada año se establecen catorce días inhábiles, retribuidos y no recuperables, de los cuales dos corresponden a festividades locales elegidas por cada municipio.
Estas jornadas fueron aprobadas en plenos municipales, remitidas a la Dirección General de Trabajo y publicadas posteriormente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). El expediente fue tramitado por la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas.
Martes de Carnaval, el festivo más repetido en Canarias en 2026
Uno de los datos más llamativos del calendario es que 46 municipios han elegido el 17 de febrero, Martes de Carnaval, como uno de sus festivos locales.
Entre ellos figuran Adeje, Arafo, Arico, Arona, Arrecife, Arucas, Barlovento, Breña Alta, Candelaria, El Paso, El Rosario, El Sauzal, Fasnia, Firgas, Fuencaliente de La Palma, Garachico, Granadilla de Abona, Haría, Icod de los Vinos, La Frontera, La Guancha, La Matanza de Acentejo, La Orotava, La Victoria de Acentejo, Las Palmas de Gran Canaria, Moya, Puerto del Rosario, Puntagorda, Puntallana, San Bartolomé de Lanzarote, San Cristóbal de La Laguna, San Miguel de Abona, San Sebastián de La Gomera, Santa Brígida, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santa Lucía de Tirajana, Santa Úrsula, Tacoronte, Tejeda, Teror, Tías, Tinajo, Valleseco y Vega de San Mateo.
Tenerife: todas las fiestas locales en 2026 con fecha
En Tenerife, los festivos locales aprobados son:
- Adeje: 20 de enero (San Sebastián)
- Arafo: 31 de agosto (San Bernardo)
- Arico: 8 de septiembre (Nuestra Señora de Abona)
- Arona: 5 de octubre (Santísimo Cristo de la Salud)
- Buenavista del Norte: 24 de agosto (San Bartolomé) y 26 de octubre (Nuestra Señora de los Remedios)
- Candelaria: 27 de julio (Santa Ana)
- El Rosario: 3 de agosto (Nuestra Señora de la Esperanza)
- El Sauzal: 29 de junio (San Pedro Apóstol)
- El Tanque: 31 de agosto (Nuestra Señora del Buen Viaje) y 19 de octubre (Cristo del Calvario)
- Fasnia: 17 de agosto (Fiestas Patronales)
- Garachico: 24 de junio (San Juan)
- Granadilla de Abona: 13 de junio (San Antonio de Padua)
- Guía de Isora: 24 de junio (San Juan Bautista) y 21 de septiembre (Cristo de la Dulce Muerte)
- Güímar: 29 de junio (San Pedro) y 7 de septiembre (Virgen del Socorro)
- Icod de los Vinos: 25 de abril (San Marcos Evangelista)
- La Guancha: 17 de agosto (Fiestas Patronales)
- La Matanza de Acentejo: 6 de agosto (El Salvador)
- La Orotava: 11 de junio (Infraoctava del Corpus Christi)
- La Victoria de Acentejo: 31 de agosto (Virgen de la Encarnación)
- Los Realejos: 22 de enero (San Vicente) y 1 de junio (Lunes de Remedios)
- Los Silos: 24 de junio (San Juan) y 8 de septiembre (Nuestra Señora de la Luz)
- Puerto de la Cruz: 13 de julio (Gran Poder de Dios) y 14 de julio (Virgen del Carmen)
- San Cristóbal de La Laguna: 14 de septiembre (Santísimo Cristo)
- San Juan de la Rambla: 24 de junio (San Juan Bautista) y 14 de septiembre (San José)
- San Miguel de Abona: 29 de septiembre (San Miguel Arcángel)
- Santa Cruz de Tenerife: 4 de mayo (Día de la Cruz)
- Santa Úrsula: 21 de octubre (festivo local)
- Santiago del Teide: 15 de mayo (San Isidro) y 16 de julio (Virgen del Carmen)
- Tacoronte: 25 de noviembre (Santa Catalina)
- Tegueste: 25 de abril (San Marcos) y 8 de septiembre (Nuestra Señora de los Remedios)
- Vilaflor de Chasna: 24 de abril (Hermano Pedro) y 31 de agosto (San Roque y San Agustín)
Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro
El calendario oficial incluye también todas las fechas locales del resto de islas, con festividades patronales, carnavales, conmemoraciones históricas y celebraciones religiosas:
- Gran Canaria: San Juan (24 de junio), San Isidro (15 de mayo), San Pedro (29 de junio), San Antonio, San Gregorio, San Rafael, San Mateo, entre otras.
- Lanzarote: San Ginés (25 de septiembre), San Marcial (7 de julio), Virgen del Carmen (16 de julio), Virgen de las Nieves (5 de agosto).
- Fuerteventura: Carnavales (9 de febrero), San Buenaventura (14 de julio), Virgen del Carmen (16 de julio), San Miguel (13 de octubre).
- La Palma: San Mauro (15 de enero), San Pedro (29 de junio), Virgen del Carmen (16 de julio), San Blas (3 de febrero), Corpus Christi (4 de junio).
- La Gomera: San Sebastián (20 de enero), San Juan (24 de junio), Virgen del Carmen (23 de julio), Nuestra Señora de las Mercedes (24 de septiembre).
- El Hierro: San Juan (24 de junio), Virgen del Carmen (16 de julio), San Lorenzo (10 de agosto), San Pedro (29 de junio).