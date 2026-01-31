EN VIVO | Final de Murgas Adultas del Carnaval: La Sonora abre con un simulacro solo para autoridades

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 vive uno de sus momentos más esperados con la Final de Murgas Adultas en el Recinto Ferial de Tenerife. La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui-Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros y Bambones compiten por el premio de Interpretación.
La Sonora (2020)
Romper el hielo nunca es sencillo y, por segundo año consecutivo, La Sonora asumió ese papel en esta jornada. Los de Carlos Estévanez —a quienes solo les faltó regalar un coche en fase tras su alegato en defensa de los emprendedores canarios— llegaron al escenario con una cuidada presentación dedicada al Carnaval y, sobre todo, a la afición.
Tras su pasacalle, “llegó la hora, oye, con La Sonora”, arrancaron con su primer tema: “¿Y si nos imaginamos un mundo mejor?”. “Y si todo fuera, coño, diferente y si aquí esta noche damos la vuelta a lo de siempre”, “Y si imaginamos que hoy, de repente, se arreglan las cosas, se solucionan rápidamente”, cantaron para introducir una reflexión que puso el foco en la realidad del Norte y del Sur de la Isla. “Si no hubiera que madrugar para venir desde el Norte a trabajar y no comerte la cola de El Sauzal”, reprocharon al hablar de los atascos. La crítica continuó con la sanidad: “Y si para tratar cualquier enfermedad, tú te pudieras quedar en el Norte o en el Sur, en tu hospital”, denunciando que las soluciones se concentran en las zonas metropolitanas mientras el resto queda al margen: “Hay solución para el lagunero, pero no para el de Icod”.
La letra avanzó hacia la cesta de la compra: “Y si estuvieran los productos tan baratos que no tendrás esa compra que financiar”. Por un momento, imaginaron aguacates a un euro el kilo para recordar que Canarias soporta una de las cestas más caras: “Solo está al alcance de unos privilegiados”. De ahí, una defensa clara del sector primario, reclamando respeto para la agricultura, la ganadería y la pesca, “que son nuestra materia prima”. El imaginario continuó con el deseo de que el joven canario pueda quedarse en su tierra “y no tenga que emigrar”, el fin de la corrupción y una regulación real del mercado inmobiliario, todo ello en un canto a “Canarias tiene un límite”, acompañado de una manifestación simulada sobre el escenario.
El cierre del tema llegó con el propio Carnaval: “Y si las murgas que ya no están de repente hoy se suben aquí a cantar”. Así aparecieron Ni Pico Ni Corto, Trabachones, Sofocadas y Desbocados, con un mensaje claro: “Nuestra intención es volver a salir, que no entendemos la vida sin Carnaval”. Los de Añaza lanzaron sus mejores temas en fase, algo que ya se intuía.
Con “Guayota”, su segundo tema a concurso, giraron la letra en torno al famoso kit de emergencia entregado por el Cabildo a los vecinos de Garachico durante el simulacro “por si el Teide revienta”. “Mochila color blanco y con lo que hay dentro vamos a salvarnos, pero hay que saber usarlo”, cantaron. Primero, una linterna, aprovechando para apagar el Recinto y jugar con las luces: “Para darle luz a tanta oscuridad”, en clara alusión a la falta de claridad del Gobierno canario: “Los de Garachico sí sabrán donde alumbrar, el resto de la isla a improvisar”.
Después, libreta de argollas y carpeta con facturas y multas: “Van a llegarte, estés donde estés”. Momento emotivo al nombrar también otro papel fundamental que no puede faltar: “La receta de las croquetas que hace la vieja. Eso es vital”. Siguió una retahíla de productos —champú, gel, cepillo de dientes, perfume— hasta bromear: “Yo con este neceser mejor me voy pal sur”. Enlazan con la situación de La Palma, con un vídeo de una víctima, para continuar con referencia a la manta térmica, aunque ellos prefieren la esperancera: “Que cuando el Teide explote hará un frío de cojones”.
El mejor momento llegó al final. Suena la alarma y el Recinto se prepara para un simulacro. “Lo importante, las autoridades”, anuncian, y los políticos se levantan y se marchan. La murga remata: “Y ya podemos detener el simulacro, que ya se fueron los que aquí sobraron”. El público se levanta. Sonaron bien, pero no emocionaron. ¿Cambio de formato para no quemar todos los cartuchos en fase?