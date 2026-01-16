El Gobierno activa el Plan de Emergencias en Canarias ante la llegada de olas de más de 5 metros

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la situación de alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago, en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La medida estará vigente desde las 12:00 horas del sábado 17 de enero de 2026 y afecta al litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera y El Hierro; al litoral norte de Tenerife y Gran Canaria; a los canales entre islas; así como a Lanzarote y Fuerteventura.
Según las previsiones, se espera un mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que podría alcanzar y superar los 4 a 5 metros de altura. El mar de fondo presentará periodos largos, superiores a los 12 segundos, lo que incrementa el impacto del oleaje en la costa. Además, se prevé viento del noroeste de fuerza 7 (entre 50 y 61 km/h), rolando a norte.
Durante el domingo, el mar de viento será especialmente significativo, con fuerte marejada a mar gruesa, y con posibilidad de áreas puntuales de mar muy gruesa. El episodio afectará de manera más intensa a las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las islas, así como a los canales entre islas.
La situación tenderá a empeorar de cara al fin de semana, coincidiendo además con la luna nueva del domingo 18 de enero, jornada en la que se registrarán mareas vivas con coeficientes elevados, lo que podría incrementar los efectos del oleaje en el litoral.
Los horarios de pleamar previstos son:
- Sábado 17 de enero: entre las 12:22 y las 12:58 horas.
- Domingo 18 de enero: entre las 00:30 y las 01:09 horas, y entre las 12:53 y las 13:33 horas.
Desde el Gobierno de Canarias se recuerda la importancia de extremar las precauciones en zonas costeras, evitar la aproximación a rompeolas, escolleras y charcos, y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.