La Aemet anticipa un fin de semana de mucha lluvia y viento fuerte en Canarias

La previsión meteorológica para este viernes indica un predominio de los cielos nubosos en el norte de las Islas, con apertura de amplios claros en las horas centrales del día, mientras que en el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Durante la tarde, volverán a imponerse los cielos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles o moderadas, especialmente en medianías y a últimas horas de la jornada.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general, con un ligero descenso de las máximas en cumbres, donde no se descartan heladas débiles. Los valores oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 de mínima en El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado de componente norte, con tendencia a intensificarse al final del día, cuando podrían registrarse rachas localmente muy fuertes en cumbres. En las costas del sur predominarán las brisas.
En el mar, se prevé viento del norte o noreste de fuerza 3 o 4, arreciando a 5 o localmente 6 mar adentro. El estado del mar será de rizada, marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros
El tiempo por provincias, según la Aemet
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Aemet señala para este viernes cielos nubosos en el norte de Tenerife, con claros en horas centrales y regreso de la nubosidad por la tarde, cuando podrán producirse lluvias débiles a moderadas en medianías.
En el resto de zonas habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos al final del día y posibilidad de alguna lluvia ocasional en medianías. En cumbres centrales se espera poco nuboso o despejado durante la primera mitad del día.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso en medianías y litorales, mientras que las máximas descenderán ligeramente en cumbres, donde no se descartan heladas débiles. En Santa Cruz de Tenerife se prevén 17 grados de mínima y 22 de máxima.
El viento será flojo a moderado del norte, intensificándose a últimas horas, con posibles rachas muy fuertes en cumbres, y brisas en la costa sur.
En La Gomera, se prevé un escenario similar: nubosidad en el norte con claros en horas centrales y regreso de la nubosidad por la tarde, con lluvias débiles a moderadas en medianías a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos y predominio de cielos poco nubosos al mediodía.
El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte al final del día en vertientes sureste y noroeste y en cumbres.
Las temperaturas apenas variarán. En San Sebastián de La Gomera se esperan 17 grados de mínima y 22 de máxima.
En La Palma, el norte y el este registrarán cielos nubosos con algunos claros por la mañana y regreso de la nubosidad por la tarde, con lluvias débiles a moderadas en medianías del norte a últimas horas. En el oeste se mantendrá poco nuboso, tendiendo a intervalos por la tarde.
El viento será flojo a moderado del norte, intensificándose al final del día con intervalos de fuerte, sobre todo en los extremos noroeste y sureste y en altas cumbres.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con ligero ascenso en medianías y litorales, y en ligero descenso en cumbres. En Santa Cruz de La Palma se prevén 16 grados de mínima y 20 de máxima.
En El Hierro, habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía, con aumento de la nubosidad por la tarde-noche y lluvias débiles localmente moderadas en el norte, especialmente en medianías.
El viento será flojo a moderado del norte, con intensificación a últimas horas en cumbres y brisas en costas del sur.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios. En Valverde se esperan 12 grados de mínima y 16 de máxima.
En la provincia de Las Palmas, la Aemet indica que en el norte de Gran Canaria predominarán los cielos nubosos, con apertura de algunos claros en horas centrales y regreso de la nubosidad por la tarde con lluvias débiles a moderadas, sobre todo en medianías a últimas horas. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos al mediodía.
Las temperaturas registrarán pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas principalmente en la vertiente este. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén 17 grados de mínima y 21 de máxima.
El viento soplará moderado del norte, con intervalos de fuerte en los extremos este y noroeste, intensificándose a últimas horas en cumbres, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En el sur predominarán las brisas.
En Lanzarote y Fuerteventura, se espera predominio de cielos nubosos al inicio del día, con apertura de algunos claros al mediodía y probabilidad de lluvias débiles y ocasionales por la tarde.
El viento será moderado del norte, intensificándose a últimas horas, con intervalos de fuerte en zonas del interior de Lanzarote y en la zona de Jandía en Fuerteventura.
Las temperaturas presentarán pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas. En Arrecife se prevén 14 grados de mínima y 21 de máxima, mientras que en Puerto del Rosario se esperan 15 grados de mínima y 21 de máxima.