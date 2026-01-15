El Gobierno de Canarias actualiza la prealerta que afecta a las Islas y detalla las zonas con especial incidencia

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación y mantiene la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago a partir de las 15:00 horas de este jueves, 15 de enero.
La decisión se adopta en función de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta afecta al litoral norte y oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como al litoral norte de Tenerife y Gran Canaria.
Según las observaciones de la Dirección General de Emergencias, se prevé un mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que podría alcanzar y superar los 2 a 3 metros.
El periodo del mar de fondo será largo, con más de 12 segundos. Además, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 a 5 (entre 20 y 38 kilómetros por hora), que podría arreciar a fuerza 6 (entre 39 y 49 kilómetros por hora) en zonas expuestas.
Se registrarán condiciones de marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste, con especial incidencia en las costas abiertas al oeste, norte y noroeste de las Islas.
Recomendaciones a la población ante la prealerta
Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias recuerda una serie de medidas de autoprotección para reducir riesgos.
Entre ellas, recomienda proteger la vivienda ante una posible invasión del agua del mar; no situarse en el extremo de muelles o espigones ni acercarse para tomar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas; evitar la pesca en zonas de riesgo; y no circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de playa.
Asimismo, se aconseja no bañarse en playas apartadas o poco conocidas por la posible existencia de remolinos, evitar aquellas con bandera roja, con fuerte oleaje o resaca, o sin servicios de vigilancia y salvamento, y abstenerse de realizar actividades deportivas o náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo. También se recomienda no acampar en la playa durante episodios de temporal marítimo.
En caso de apreciar oleaje fuera de lo normal, se indica no permanecer cerca del mar ni acercarse aunque las condiciones parezcan mejorar. Las personas que dispongan de embarcación deben asegurar su amarre en un lugar resguardado y advertir a otras personas que se encuentren en zonas peligrosas.
Si alguien cae al agua, se recomienda alejarse de la zona donde rompen las olas, pedir auxilio y esperar a ser rescatado. En caso de intentar salir y ser arrastrado por el oleaje, se aconseja mantener la calma, no nadar contracorriente y dejarse llevar hasta encontrar una zona con menor intensidad de corriente para nadar. Desde tierra, si se observa a una persona en el agua, se debe lanzarle un objeto flotante al que pueda agarrarse y avisar de inmediato al 1-1-2.
Para cualquier solicitud de información, el Gobierno de Canarias recuerda que está disponible el teléfono 0-12.