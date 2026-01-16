Una llamada, pieza clave en un secuestro con graves lesiones en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna a tres personas como presuntas autoras de un secuestro y lesiones graves, según ha informado el cuerpo policial este viernes.
Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la llamada de un ciudadano que alertaba de haber presenciado cómo tres individuos introducían a la fuerza a un hombre en el maletero de un vehículo, tras haber sido agredido previamente.
Ante la gravedad de lo descrito y pese a que no existía denuncia, los agentes iniciaron de inmediato una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Se practicaron diversas diligencias dirigidas tanto a la identificación y localización de los presuntos autores como de la víctima, de cuya identidad y estado se carecía en ese momento.
Tras una investigación, los agentes lograron identificar a la víctima, quien, debido a la gravedad de las lesiones sufridas y al temor manifestado, se había mantenido oculta durante varias semanas para evitar ser localizada de nuevo por sus presuntos agresores.
Asimismo, los investigadores identificaron plenamente a los autores de los hechos y, una vez recabados los indicios suficientes, se estableció un dispositivo policial que culminó con la detención de las tres personas implicadas.
Finalmente, tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente junto con las pruebas obtenidas durante la investigación, se decretó el ingreso en prisión provisional de los tres detenidos como presuntos autores de los delitos de detención ilegal y lesiones graves.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional recuerda que la ciudadanía puede colaborar de forma anónima si dispone de información sobre actividades delictivas a través de la página web www.policía.es, en el apartado Colabora, donde los datos facilitados son tratados de forma confidencial.