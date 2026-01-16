Drones, cámaras térmicas y perros: activan un complejo operativo en Tenerife

Un amplio dispositivo de emergencia fue activado este jueves, 15 de enero, en la zona alta de El Chorrillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tras recibirse una llamada al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias a las 16:30 horas.
La alerta indicaba que una persona había sufrido una caída en un lugar que no reconocía y solicitaba asistencia sanitaria, lo que motivó la movilización inmediata de los recursos necesarios.
Al tratarse de una zona limítrofe entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, se organizó un dispositivo de búsqueda con medios especializados.
En el operativo intervinieron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, con drones; agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, también con drones y cámaras térmicas; Policía Local y Protección Civil de La Laguna, con perros, en la zona de Los Andenes y El Gramal; la Policía Nacional y Ayuda en Emergencias Anaga (AEA), con una unidad canina.
Asimismo, se activó el CECOPIN Tenerife.
Los rastreos permitieron localizar a la persona y trasladarla hasta el punto donde se encontraba la ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazada al lugar.
El personal sanitario la atendió y, tras su estabilización, fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias, con lesiones de carácter moderado.