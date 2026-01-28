sucesos

Ni drogas ni joyas: la Guardia Civil abre una maleta en el aeropuerto Tenerife Norte y se encuentra con 24 móviles

El dueño de la misma ya está siendo investigado
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes de la Unidad de Análisis e investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Aeropuerto Tenerife Norte- Ciudad de la Laguna, investigan a una persona, varón de 49 años y vecino de El Fraile, acusado de un delito de receptación.

Los agentes de servicio que realizan las oportunas inspecciones en el equipaje facturado, en presencia de componentes de vigilancia privada del citado aeropuerto, detectaron en un equipaje facturado, mediante sistema no intrusivo (Sistema Rayos X), una maleta de un pasajero con un vuelo destino a terceros países, 24 teléfonos móviles, por lo que se procede a localizar al pasajero titular de la misma.

Una vez se persona el propietario de la maleta, se procede a la apertura de la misma ante agentes de la Guardia Civil, verificando que en el interior realmente se encuentran los dispositivos móviles, sin poder acreditar su procedencia legal o propiedad. En la inspección, algunos de los dispositivos aparecen en base de datos como sustraídos por denuncias previas de robo/hurto.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.

