Una pareja de turistas ‘colapsa’ caminando por Tenerife: así fue el rescate aéreo

Una pareja de turistas de nacionalidad suiza, un hombre de 76 años y una mujer de 79, han tenido que ser rescatados ayer martes por la tarde cuando realizaba una ruta a pie entre el Puertito de Güímar y la playa del Socorro, en el municipio de Güímar, en Tenerife.
Según ha informado 112 Canarias, ambos presentaban signos de fatiga de carácter leve y uno de ellos sufrió un síncope, lo que hizo necesaria la activación de los servicios de emergencia. El rescate se realizó mediante un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, con la colaboración de Bomberos de Tenerife.
El 112 ha difundido un vídeo del operativo, en el que se aprecia la intervención del helicóptero y el dispositivo desplegado para garantizar la seguridad de los afectados durante el rescate.
Una pareja de senderistas suizos -hombre de 76 años y mujer de 79 años- ha sido rescatada esta tarde por el helicóptero del #GES y @BomberosTf tras sufrir un síncope y signos de fatiga de carácter leve cuando caminaban desde el Puertito de Güímar al Socorro, en #Tenerife pic.twitter.com/1Jf80UafTF— 112 Canarias (@112canarias) January 27, 2026
Tras ser localizados, los senderistas fueron evacuados por vía aérea hasta el aeropuerto de Tenerife Norte, donde fueron atendidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Posteriormente, fueron trasladados a un centro sanitario en una ambulancia de soporte vital básico para una evaluación médica más exhaustiva.