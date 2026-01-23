La Guardia Civil nota su nerviosismo y acaba encontrándole 3 tipos distintos de droga en su chaqueta

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Playa de las Américas, han detenido a un varón de 34 años, vecino del municipio de Guía de Isora, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y otro contra la seguridad vial por no haber obtenido nunca el permiso de conducción.
Los hechos delictivos fueron descubiertos en horas de tarde, cuando los agentes de la Guardia Civil que se encontraban realizando servicio de protección de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia en el municipio de Guía de Isora, observaron un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, comenzó a realizar maniobras evasivas que levantaron sospechas
Por este motivo, los agentes decidieron darle el alto y entrevistarse con su conductor, que en todo momento mantuvo una actitud de nerviosismo a la vez que trataba de ocultar algún objeto del interior de la chaqueta que llevaba puesta.
Los agentes decidieron realizarle un cacheo superficial encontrando entre sus ropas una pieza compacta de una sustancia marrón: hachís, con un peso total de 97 gramos; 6 bolsas conteniendo una sustancia blanquecina (cocaína), con un peso de 4,82 gramos, y una bolsa de color blanco manifestando que se trataba de MDMA arrojando un pesaje de 0,41 gramos.
El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona.