Incendio en una tienda de souvenirs en el sur de Tenerife

Un incendio declarado durante la noche de este miércoles ha afectado a un local de souvenirs situado en Los Cristianos, en el municipio de Arona, al sur de Tenerife. El fuego dañó gran parte de la mercancía del establecimiento, ubicado junto al Burger King y frente a la playa de Los Cristianos, una de las zonas más transitadas del núcleo turístico.
Las causas del incendio no han trascendido por el momento. El suceso se produjo de madrugada y provocó importantes daños materiales en el interior del local, que quedó prácticamente calcinado, según muestran las imágenes difundidas en redes sociales.
El usuario Pan Patryk compartió a través de Facebook un vídeo en el que se aprecia el estado del establecimiento tras el incendio. Junto a las imágenes, el autor del vídeo escribió: “Una mañana triste para Los Cristianos”, un mensaje que ha sido ampliamente compartido por vecinos y trabajadores de la zona.
Por el momento no se ha informado de personas afectadas, mientras se espera que los servicios competentes evalúen los daños y determinen el origen del fuego.