Bolsos, gafas y camisetas de fútbol: golpe a las falsificaciones en Tenerife que supera los 1,2 millones

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas por delitos contra la propiedad industrial en el marco de un dispositivo dirigido a la investigación de esta modalidad delictiva en catorce puestos ubicados en el mercadillo “Los verdes” de los Cristianos, Arona.
La investigación se inició tras recibir los agentes diversas denuncias y comunicaciones por parte de los representantes de varias marcas, quienes manifestaban la posible venta ilícita de productos falsificados en determinados mercadillos del sur de la isla, donde se estarían utilizando signos distintivos protegidos sin ningún tipo de autorización.
Tras las indagaciones oportunas practicadas por los investigadores, se pudo verificar la existencia de varios puestos en el Mercadillo “Los verdes” que ofertaban prendas y artículos presuntamente falsificados, motivo por el cual se establece un dispositivo policial en el que se actuó simultáneamente en diferentes puestos y vehículos, contando con la colaboración de los peritos oficiales representantes de las marcas perjudicadas.
Dicho dispositivo culminó con la intervención de un número significativo de prendas y complementos presuntamente falsificados que vulnerarían derechos de diversas marcas de reconocido prestigio. El valor total de los efectos intervenidos ascendería en el mercado, en caso de tratarse de artículos originales, a 1.243.560 euros.
Además fueron detenidas diez personas, todas ellas responsables de los puestos inspeccionados donde se comercializaban los productos presuntamente falsificados, imputándoseles delitos contra la propiedad industrial. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, esta decretó para todas ellas libertad con cargos.