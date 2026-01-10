La nueva vida de Isabel Pantoja en Canarias: una casa de lujo por 5.000 euros al mes

Isabel Pantoja ha iniciado una nueva etapa vital lejos de la Península y lo ha hecho eligiendo Canarias como lugar de residencia. La cantante se habría instalado en una zona residencial de alto nivel en el sur de Gran Canaria, donde vive de alquiler en una vivienda de lujo cuyo precio rondaría los 5.000 euros mensuales.
La información fue adelantada en el programa El Tiempo Justo, donde se detallaron algunos aspectos de esta nueva vida de la tonadillera en el Archipiélago.
Una vivienda de lujo en una de las zonas más exclusivas
Según el citado espacio televisivo, Isabel Pantoja reside junto a su hermano Agustín en Las Meloneras, una de las áreas con mayor poder adquisitivo del sur de la Isla. Se trata de una zona tranquila, muy próxima al mar y con viviendas de alto standing.
Las fuentes consultadas por el programa sitúan el valor de mercado de la casa entre 1,5 y 4 millones de euros, aunque la propiedad no sería de la artista. El alquiler mensual estaría siendo asumido por el empresario vinculado a su actual gira musical.
Una nueva rutina lejos del foco mediático para Isabel Pantoja
Desde su llegada a Canarias, la cantante se habría dejado ver por la zona con total discreción, algo poco habitual en etapas anteriores de su vida. Vecinos del entorno aseguran que pasa desapercibida y mantiene un perfil bajo en sus salidas cotidianas.
Suele vestir ropa oscura, gafas de sol y abrigo amplio, y evita horarios de máxima afluencia. Una vecina relató al programa que “cuesta reconocerla si no te fijas bien”, lo que ha facilitado su integración en el entorno sin grandes alteraciones.
Compras diarias y salidas estratégicas
Las apariciones públicas de Isabel Pantoja en la Isla estarían ligadas, principalmente, a planes rutinarios, como hacer la compra en supermercados del sur junto a su hermano. Cuando decide salir del guion habitual, opta por hacerlo a última hora de la tarde o entrada la noche, entre las 20:30 y las 21:00 horas, para evitar miradas indiscretas.
Este comportamiento ha contribuido a que, por el momento, la presencia de la artista no haya alterado la calma en la zona residencial.
A pocos minutos de Anabel Pantoja y de la playa
Otro de los factores que habrían influido en la elección del lugar es su proximidad familiar. La vivienda estaría situada a unos 12 minutos en coche del domicilio de su sobrina, Anabel Pantoja, con quien mantiene una estrecha relación.
Además, la casa se encuentra a escasos minutos de algunas de las mejores playas del sur de Gran Canaria, lo que refuerza la idea de que Isabel Pantoja busca tranquilidad, clima y calidad de vida en esta etapa.
Según testimonios recogidos en el programa, la cantante mantiene una actitud cordial y educada con el vecindario. Por ahora, la presencia de medios de comunicación no ha generado molestias ni alterado la convivencia en una de las urbanizaciones más exclusivas de la zona.