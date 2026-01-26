Continúa la búsqueda con un dron del joven desaparecido en el mar en Canarias

La Policía Local del municipio lanzaroteño de Yaiza ha iniciado a primeras horas de este lunes la búsqueda con un dron con cámara térmica del joven estadounidense desaparecido este domingo tras sufrir un golpe de mar en la zona de Los Charcones, al suroeste de la isla.
El embate del mar también sorprendió a otros tres compatriotas de este joven que lograron salvar la vida y al desaparecido se le busca desde este domingo con un dispositivo de emergencia del que forman parte Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local, según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.
Los rastreos estuvieron activos hasta las 20.00 horas de este domingo y se han reanudado este lunes, cuando se estima que el cuerpo del joven ya no esté en la superficie.
Los cuatro chicos sorprendidos por las olas, de entre 19 y 21 años, estudian en Madrid y habían viajado a Lanzarote. Una vez en la isla, accedieron a pie a la zona de Los Charcones, cuya carretera está cortada por una valla.
Fue entonces cuando fueron sorprendidos por un golpe de mar que cogió a dos de ellos en el agua, si bien uno pudo ser rescatado a unos 800 metros por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno canario, han detallado las fuentes.
Los otros dos sufrieron heridas leves y quedaron entre las rocas, y no quisieron recibir asistencia sanitaria, según aseguran las fuentes.
Un helicóptero de Salvamento Marítimo, además de una embarcación del citado cuerpo y otra de la Guardia Civil, así como efectivos de los bomberos con una moto acuática y de la Policía Local desde tierra participaron este domingo en la búsqueda del único desaparecido en este siniestro.
Un accidente que ocurrió cuando estaba vigente, desde las 06.00 horas, una alerta por fenómenos costeros decretada por el Gobierno de Canarias en todas las islas, al esperarse olas que podían superar los 5 metros en Lanzarote y Fuerteventura.
En la zona donde se encontraban los jóvenes está prohibido el baño debido a esta alerta, han indicado las fuentes del Consorcio de Emergencias, que han explicado que en ella hay piscinas naturales que suelen ser visitadas, dada la difusión que han encontrado en las redes sociales.
En el dispositivo que se ha reactivado este lunes se alternarán en el aire el helicóptero de Salvamento Marítimo con el del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, y seguirán por mar la patrullera de la Guardia Civil y la embarcación de Salvamento, entre otros efectivos.