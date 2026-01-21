el tiempo

La Aemet avisa: las lluvias no dan tregua en Canarias este jueves

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: podría volver a llover
La previsión meteorológica para mañana indica que estará nuboso en el norte, con lluvias débiles a moderadas y en el resto, poco nuboso con intervalos nubosos en medianías del sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso y los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará del noroeste flojo a moderado.

En el norte de Gran Canaria con lluvias débiles a moderadas y en el resto de zonas habrá cielo poco nuboso con algún intervalo ocasional.

Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nuboso con lluvias débiles a moderadas, abriéndose algunos claros durante la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas estarán en ligero ascenso. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.

En cuanto al viento, soplará del noroeste flojo a moderado en las tres islas de la provincia oriental.

