La Aemet avisa: las lluvias no dan tregua en Canarias este jueves

La previsión meteorológica para mañana indica que estará nuboso en el norte, con lluvias débiles a moderadas y en el resto, poco nuboso con intervalos nubosos en medianías del sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso y los termómetros oscilarán entre los 22 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del noroeste flojo a moderado.
En el norte de Gran Canaria con lluvias débiles a moderadas y en el resto de zonas habrá cielo poco nuboso con algún intervalo ocasional.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nuboso con lluvias débiles a moderadas, abriéndose algunos claros durante la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero ascenso. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará del noroeste flojo a moderado en las tres islas de la provincia oriental.