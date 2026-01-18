La Laguna-Madrid: Artizar dobla su apuesta por el arte

La Galería Artizar habita desde 1989 una casa del siglo XVII que se halla en el número 63 de la calle San Agustín, en La Laguna. El proyecto creado por Carlos E. Pinto lo dirigen en la actualidad sus hijos Pedro y Frasco. Esta semana, el jueves, la galería, consolidada desde hace años como uno de los referentes del arte contemporáneo en Canarias, ha doblado su apuesta con un nuevo espacio, Artizar Madrid, en la calle Doctor Fourquet, 6, en el barrio de Lavapiés, muy cerca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Para esta puesta de largo de la sede madrileña, que dirige Inés Alonso Jarabo, Artizar ha inaugurado la exposición Lo que sucede mientras vives, del artista isleño Julio Blancas (Las Palmas de Gran Canaria, 1967), que se podrá contemplar hasta el 14 de marzo en la calle que hoy es considerada el epicentro del arte contemporáneo en la capital de España, por el número y la calidad de las galerías que acoge.
EL PAISAJE
Comisariada por Dalia de la Rosa, Lo que sucede mientras vives reúne obra reciente del creador canario, cuya práctica artística se despliega en torno a la idea del paisaje, el natural y el mental, la función que desempeña la memoria en la manera de percibir lo real “y la ordenación de estos paisajes, con un sentido fuertemente estructural del resultado”.
NECESIDAD Y VIRTUD
“En cierta manera, en la creación de Artizar Madrid hay un componente de derrota, una derrota ante el sistema”, señala Frasco Pinto en una charla con DIARIO DE AVISOS. “Nuestra galería funciona muy bien desde hace años, tanto a escala nacional como internacional”, argumenta, “pero siempre hemos sentido que el sistema en España excluye a la periferia”.
“Al enfrentarnos a ese sentimiento de capitulación ante un sistema que no funciona, que se olvida de las provincias, de todo lo que no sean las grandes capitales, y ya no digamos de Canarias -indica Frasco Pinto-, surge la necesidad de abrir una sede en Madrid. Se trata de traer la escena insular, y también la que conforman otros artistas nacionales e internacionales con los que trabajamos, y brindarle un escaparate en la capital”.
Frasco Pinto: “Teníamos que dar este paso para dar mayor visibilidad y repercusión a los artistas con los que trabajamos”
A partir de ahora, Artizar se desdobla, ofreciendo simultáneamente dos calendarios de exposiciones diferentes. “No va a consistir en itinerancias de un espacio a otro, salvo algún proyecto puntual -precisa el galerista tinerfeño-, sino que se trata de ampliar, de duplicar, el número de proyectos que realicemos cada año en La Laguna y desde ahora en Madrid”.
LAS FERIAS
En esa misma línea, Galería Artizar va a potenciar su presencia en las ferias de arte nacionales e internacionales. “Son las que dan proyección a nuestros artistas y, de hecho, queremos ampliar el abanico”, comenta Frasco Pinto. “El equipo ha crecido y podemos hacer mucho más. En Tenerife estamos mi hermano y yo, y también nuestro padre, que, aunque ya está retirado, sigue formando parte del proyecto y su sabiduría la tenemos siempre cerca. Y ahora se suma Madrid, con Inés Alonso al frente de la gestión”.
Hace tiempo que la Galería Artizar fijó su mirada en América, participando en las ferias estadounidenses Expo Chicago y Pinta Miami, así como en la mexicana Zona Maco, la más importante de Latinoamérica, donde volverá a estar entre el 4 y el 8 de febrero, cuando se celebra su vigesimosegunda edición.
Asimismo, mantiene un estrecho vínculo con Cuba, no únicamente trayendo a La Laguna a artistas del país caribeño, sino también llevando a creadores canarios a la Bienal de La Habana. “Esta mirada nuestra al oeste se explica, en buena medida, en esa empatía automática que sienten allí hacia los canarios y que es difícil de explicar -manifiesta Frasco Pinto-, una empatía que en todo este tiempo nos ha abierto muchas puertas, a nosotros y a los artistas con los que trabajamos”.
Lograr un espacio para Artizar en la madrileña calle Doctor Fourquet ha sido determinante en este nuevo desafío. “Se trata de un lugar en el que se encuentran siete de las galerías más importantes de España, con lo cual, cada vez que se inaugura una exposición, se genera una sinergia entre espacios, proyectos y artistas, que es justo lo que necesitamos”, subraya el galerista a este periódico.
“Muchas veces -añade-, la escena canaria se observa en la Península desde la lejanía, casi como si se tratase de otro país. Por eso queríamos que la galería estuviera en un sitio de mucho tránsito. En Madrid hay otras propuestas que están muy de moda, como las de Carabanchel, pero queríamos estar cerca del Reina Sofía, un entorno que es donde pasa hoy casi todo en lo que se refiere al arte contemporáneo en España. La ubicación resultaba clave y hemos encontrado un espacio maravilloso”.
REPERCUSIÓN
A juicio de Frasco Pinto, Madrid se halla en un momento de efervescencia, como lo fue en su día Barcelona, y “se ha convertido en una de las capitales culturales europeas más vibrantes”. “Sentíamos que teníamos que dar este paso, y ojalá vengan más propuestas de las Islas, para brindar una oportunidad de mayor visibilidad y repercusión a los artistas con los que trabajamos”, recalca el corresponsable de Galería Artizar, que en la actualidad trabaja con unos 25 creadores, de los cuales 15 son canarios.
Entre estos últimos figuran nombres como los de Carlos Nicanor, Romina Rivero, Marco Alom, Idaira del Castillo, Santiago Palenzuela y Laura Mesa. De la Península se hallan artistas como Paula Valdeón, Amparo Sard, Pamen Pereira y Jesús Zurita, y de Cuba, Marta María Pérez Bravo, René Peña y Roberto Diago, que este año acude representando a su país con la galería canaria a la 61ª Bienal de Venecia, que se celebra del 9 de mayo al 22 de noviembre.
LA EXPOSICIÓN
Este primer capítulo de Artizar Madrid, Lo que sucede mientras vives, está dedicado a un artista que trabaja casi exclusivamente con lápiz y grafito sobre diversas superficies, tela y papel, principalmente, pero en ocasiones también en objetos extra-artísticos, como en este caso las antenas parabólicas que se pueden ver en la exposición.
Como manifiestan desde la galería, “con la naturaleza como fuente de inspiración, Julio Blancas trabaja con una metodología simple y obstinada, partiendo del gesto gráfico esencial de la línea, que superpone consecutivamente en diferentes direcciones para generar las gradaciones lumínicas”. “Así, la obra nos invita a perdernos primero en ese bosque y esas texturas que simula con destreza, perdiéndonos en su paisaje natural, para luego sorprendernos con la destreza de su técnica, perdiéndonos en el paisaje mental”, apostillan.
“La obra de Julio Blancas -escribe Dalia de la Rosa en su texto curatorial- propone, en esta muestra que contiene obra de entre 2017 y 2025, una experiencia de memoria más que una imagen unívoca y universal. Sus bosques, piedras, oquedades y destellos no cuentan un paisaje: activan un estado, como entrar en un recuerdo sin fecha”.
LA PIEDRA Y EL FULGOR
“La materia insiste -trazo, sombra, luz, paciencia- y convierte el mirar en una forma de detención: un gesto de atención en contra de la prisa. Entre la piedra (lo que permanece) y el fulgor (lo que aparece y se va), la obra hace visible eso que nos funda sin anunciarse: lo que sucede mientras vivimos. Frente a estas piezas, no permanecemos a distancia: el cuerpo se ajusta, la mirada se vuelve más lenta, y algo íntimo se enciende sin explicación. Blancas no solo muestra; modifica el modo de ver, y en esa transformación la imagen se vuelve lugar y el lugar, memoria”, añade la comisaria.
Julio Blancas, protagonista de la muestra madrileña, desarrolla su obra en torno a la idea del paisaje, el natural y el mental
“Todo aquello que busca Blancas -sin necesidad de declararlo- aparece inevitablemente a la luz de nuestras propias horas. Cada pieza funciona como un espejo-parabólica que no devuelve un rostro, sino un tiempo. Y en esa devolución hay una suerte: llevarse consigo, para siempre, un soplo ajeno que ya no es ajeno, porque se ha mezclado con el material frágil y poderoso de nuestra memoria”, señala la también historiadora del arte, crítica e investigadora tinerfeña en torno a la propuesta de un artista que ha mostrado su trabajo en muchas de las principales galerías del Archipiélago, en la Península y fuera de España.