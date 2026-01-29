La Orotava contará este año con ‘corresponsales juveniles’

El área de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava pondrá en marcha este año un interesante proyecto de corresponsales juveniles para que los propios jóvenes generen información de interés para el colectivo y lo trasladen por los canales y redes sociales del área.
La idea es que estos corresponsales difundan sus noticias a través de su propio periódico digital o editen un podcast con los temas relevantes aprovechando las redes sociales del área y coordinados por la persona que actualmente dirige La voz joven, la emisora de radio de la Casa de la Juventud.
Esta iniciativa es una de las novedades anunciadas ayer por el alcalde, Francisco Linares, y el concejal de Juventud, Darío Afonso, durante la presentación de las actividades programadas para 2026, un amplio y diverso calendario diseñado a partir de las inquietudes, necesidades y propuestas de la juventud de la Villa con el objetivo de fomentar su participación activa, su formación integral y su desarrollo personal y social.
Otra novedad importante es que La Orotava ha sido elegida sede del evento regional Retofest, que se celebrará los días 16 y 17 de abril, una iniciativa del Gobierno de Canarias orientada a implicar a la juventud en la construcción de su futuro, mejorar su empleabilidad, promover la igualdad de oportunidades y abordar el reto demográfico desde una perspectiva educativa, social y participativa.
A ello se suma el refuerzo del Punto de Información Juvenil, un recurso fundamental para facilitar información veraz y accesible sobre educación, empleo, voluntariado, movilidad, cultura, ocio y otros ámbitos clave para el desarrollo de sus proyectos vitales.
El alcalde destacó la importancia de la Casa de la Juventud como un espacio vivo y en constante actividad a lo largo de todo el año. “Para nosotros es fundamental contar con un lugar dinámico, lúdico y formativo, donde los jóvenes puedan desarrollar su creatividad, ensayar, compartir proyectos y participar en actividades culturales y educativas”, señaló. En este sentido, subrayó que el inmueble acoge cada año a miles de jóvenes al ser “un espacio que sienten como suyo, un punto de encuentro sociocultural que también se convierte en sala de estudio, de trabajo y de crecimiento personal”.
Linares incidió en que todo este trabajo no sería posible sin una dotación económica adecuada. “Esta programación continua, diversa y participativa requiere una ficha financiera digna; una inversión que, en conjunto, supera los nueve millones de euros, destinada directamente a nuestros jóvenes”, indicó.
Un proceso participativo en La Orotava
Por su parte, Darío Afonso hizo hincapié en que “la programación es el resultado de un proceso participativo que ha contado con más de un centenar de aportaciones de los diferentes centros educativos del municipio, encuestas realizadas a jóvenes de La Orotava, la experiencia del equipo técnico del área y la colaboración directa de los usuarios y usuarias de la Casa de la Juventud”.
Desde la citada Concejalía se hace hincapié en que “se tiene como prioridad la escucha activa a la juventud y la respuesta efectiva a sus demandas, ya sea en forma de proyectos, ideas o sugerencias”.