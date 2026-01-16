Laura Mesa protagoniza ‘La ventana’ del Círculo de Bellas Artes de Tenerife

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife inauguró este jueves la cuarta propuesta expositiva del espacio La ventana, en su sede de la calle del Castillo, 43, de la capital tinerfeña. En esta ocasión, la intervención artística que se presenta lleva la firma de la creadora Laura Mesa Lima, con el título Site Survey II. Se trata de una creación realizada con cristal, papel y luz.
Esta actividad forma parte del programa desarrollado con motivo de la celebración del centenario del Círculo de Bellas Artes de Tenerife (1925-2025), que preside en la actualidad Pepe Valladares. El singular espacio La ventana, comisariado por Octavio Zaya y abierto al público 24 horas al día, a pie de calle, se ha consolidado en el circuito del arte de la Isla con tan solo cuatro meses de recorrido. Por él han transitado tres instalaciones, las de Fernando Álamo, Cristina Maya y Luis Palmero, a la que se suma ahora, hasta el 14 de febrero, la de Laura Mesa.