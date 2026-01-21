Lola del Castillo muestra ‘Los caminos del agua’

LM Arte Colección, el museo que se encuentra ubicado en el número 32 de la calle Obispo Rey Redondo, en La Laguna, inaugura este viernes, 23 de enero (19.00 horas), Los caminos del agua, un proyecto expositivo protagonizado por la artista tinerfeña Lola del Castillo, en el que se muestran al público por primera vez algunas de sus series más recientes. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 21 de marzo.
En Los caminos del agua, Lola del Castillo explora dos líneas de trabajo unidas por un mismo elemento: el agua. La primera está compuesta por una serie de pinturas al óleo que constituyen el núcleo del proyecto. A modo de metáfora líquida, la artista lagunera recorre los caminos del agua a través del reflejo, que se convierte en protagonista del lienzo.
EL REFLEJO INSINUADO
La imagen del agua como espejo, jugando con la luz y los colores, ocupa casi toda la superficie pictórica. Aquello que se refleja aparece apenas insinuado, dejando espacio a la imaginación. Es decir, una mínima porción de la imagen remite a aquello que creemos ver en el agua, un territorio donde, según la propia creadora canaria, “toda imagen es una mentira cargada de verdad”.
La segunda línea se materializa en dibujos realizados con lápices de distintas durezas, centrados en los charcos que se forman entre las rocas de la costa y en los contornos cambiantes que estos trazan. Estos pequeños espacios, moldeados continuamente por las mareas, adquieren un protagonismo inesperado y obligan a fijar la mirada en la abstracción de los detalles. Lola del Castillo reconoce que el dibujo siempre ha sido una forma clara para organizar su mundo, una herramienta que le permite ir más allá de lo evidente y profundizar en la experiencia de la mirada.
LA MIRADA
En estas series que ahora presenta a la contemplación del público, la pausa ante lo cotidiano se convierte en un reflejo que vuelve hacia quien mira.
En la pintura de Lola del Castillo se percibe la búsqueda de unas leyes expresivas propias, lo que le ha permitido abrir diferentes etapas; series o escalas en el tratamiento de la realidad pictórica a la que se aferran sus lápices y pinceles. La suya es una trayectoria que halla en el oficio del dibujo y en el conocimiento material del ejercicio de la pintura sus principales fortalezas.