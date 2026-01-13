salseo

El lugar de Canarias que enamora a Illo Juan y Lola Índigo: volcanes, arte y sabores canarios

El 'streamer' y la artista compartieron imágenes de su viaje por los rincones más icónicos de la Isla
Illo Juan y Lola Índigo. Instagram
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El creador de contenido Illo Juan (31años) y la cantante Lola Índigo (33) han sorprendido a sus seguidores en Canarias al compartir en Instagram las imágenes de su último viaje a Lanzarote, donde disfrutaron de todos los atractivos de la isla conejera.

La pareja no ha querido perderse el impresionante paisaje del Parque Nacional de Timanfaya, una de las formaciones volcánicas que componen una extensión de malpaís dejando una estampa más similar a Marte que a la Tierra.

  1. Quevedo ofrece un espectáculo sin precedentes ante 41.000 personas en su tierra natalDe Lola Índigo a Los Gofiones: el espectáculo de Quevedo ante 41.000 personas
  2. Lola Índigo y Lola Lolita pasan Fin de Año juntas en TenerifeLola Índigo y Lola Lolita pasan Fin de Año juntas en Tenerife

El viaje de Illo Juan y Lola Índigo

Los Jameos del Agua fue otra de las paradas que la artista y el popular streamer hicieron en Lanzarote. Allí pudieron comprobar de primera mano la fantástica intervención de César Manrique, que dejó un espació donde absolutamente todo se integra en la naturaleza.

Las imágenes difundidas por la pareja incluyen un paseo en barco, un buen plato de papas arrugadas con mojos verde y rojo y la visita casi obligatoria a La Geria, un hoyo cónico excavado en grava volcánica a varios metros de profundidad, en cuyo centro se planta una vid, y en cuyo borde se coloca una media luna de rocas como protección contra el viento.

¿Cuál es el resultado? Unos vinos blancos de ensueño.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas