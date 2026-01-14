‘Los domingos’ y ‘Sirat’, con 13 y 11 candidaturas, favoritas para los Goya

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y Sirat, de Óliver Laxe, con 13 y 11 candidaturas, son las películas favoritas para los 40º Premios Goya, que se entregan el 28 de febrero en Barcelona. La actriz tinerfeña Toni Acosta y el intérprete valenciano Arturo Valls dieron a conocer ayer las nominaciones, una lista en la que a las ya citadas le siguen Maspalomas, rodada en el País Vasco y Canarias, con nueve; La cena, con ocho, y Sorda y El cautivo, con siete.
Las películas que suman nominaciones a mejor dirección y película son Los domingos, Maspalomas (Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga) y Sirat. En esta última categoría hay que añadir a La cena y Sorda, mientras que a mejor dirección también optan Carla Simón (Romería) y Albert Serra (Tardes de soledad).
A mejor actor protagonista aspiran Alberto San Juan (La cena), Miguel Garcés (Los domingos), José Ramón Soroiz (Maspalomas), Mario Casas (Muy lejos) y Manolo Solo (Una quinta portuguesa). A actor de reparto, Miguel Rellán (El cautivo), Juan Minujín (Los domingos), Kandido Uranga (Maspalomas), Tamar Novas (Rondallas) y Álvaro Cervantes (Sorda).
A mejor actriz protagonista aspiran Ángela Cervantes (La furia), Patricia López (Los domingos), Antonia Zegers (Los Tortuga), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Susana Abaitua (Un fantasma en la batalla). A actriz de reparto, Elvira Mínguez (La cena), Nagore Aramburu (Los domingos), Miryam Gallego (Romería), Elena Irureta (Sorda) y María de Medeiros (Una quinta portuguesa).
Nora Hernández (La cena), Blanca Soroa (Los domingos), Elvira Lara (Los Tortuga), Uxia García (Romería) y Miriam Garlo (Sorda) aspiran a ser la actriz revelación. Antonio Fernández (Ciudad sin sueño), Julio Peña (El cautivo), Hugo Welzel (Enemigos), Jan Monter (Estrany riu) y Mitch Robles (Romería), actor revelación.
En el apartado de mejor dirección novel están Ion de Sosa (Balearic), Jaume Clarell (Estrany riu), Gemma Blasco (La furia), Gerard Oms (Muy lejos) y Eva Libertad (Sorda). En la categoría de mejor película europea se hallan Cónclave (Edward Berger), La chica de la aguja (Magnus von Horn), On Falling (Laura Carreira), Un simple accidente (Jafar Panahi) y Valor sentimental (Joachim Trier). En la de mejor iberoamericana, Belén (Dolores Fonzi), La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes), La piel del agua (Patricia Velásquez), Manas (Marianna Brennand) y Un poeta (Simón Mesa).
Tardes de soledad, Flores para Antonio, Todos somos Gaza, The Sleeper. El Caravaggio perdido y Eloy de la Iglesia. Adicto al cine compiten en la categoría de documental. En la de animación, Bella, Decorado, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible.