Los Premios Anillos de Oro de las series españolas se estrenan el 20 de junio en Santa Cruz de Tenerife

Los Premios Anillos de Oro, promovidos por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas (CPSE), celebrarán su primera edición el 20 de junio en el Recinto Ferial de Tenerife. Los nuevos galardones se presentaron este jueves en el Cabildo, en un acto que contó con la participación de Lope Afonso, vicepresidente y consejero insular de Turismo; Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias; Carmen Pérez, concejal de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, y el guionista y director Joan Álvarez, miembro del Comité del CPSE.
Los premios buscan reconocer el talento de las series y, por ende, de los profesionales que trabajan en ellas. Los reconocimientos nacen con la voluntad de desarrollarse de manera anual y Santa Cruz de Tenerife albergará, al menos, las galas de sus cinco primeras ediciones.
CATEGORÍAS
Se han establecido un total de 23 categorías. Cada una de ellas contará con tres series o profesionales finalistas. Joan Álvarez expuso que en breve se abrirá el plazo de inscripción para optar a tres de los nuevos galardones: mejor serie latinoamericana, mejor serie internacional y mejor film commission o film office. Quienes quieran aspirar a estos apartados, así como al resto de categorías, podrán presentar sus candidaturas, hasta el 20 de febrero, a través del formulario habilitado en la web oficial premiosanillosdeoro.com, donde también pueden consultarse las bases específicas de cada categoría.
Entre las 23 categorías figuran las de mejor serie de ficción, mejor serie de no ficción, mejor serie de ficción comedia, mejor guion original o mejor guion adaptado, sellos de calidad para cualquier producción. Las artes interpretativas también ocupan un lugar de honor, con las distinciones a mejor actor y a mejor actriz protagonistas, a mejor intérprete de reparto y a mejor intérprete revelación.
A estas se suman las dedicadas a los equipos técnicos: mejor producción ejecutiva, mejor dirección de producción, mejor casting, mejor vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor dirección de arte, mejor fotografía, mejor sonido, mejor música, mejor edición o montaje y mejor postproducción y recursos digitales. Además, el comité promotor del Círculo de Profesionales de las Series Españolas será el encargado de otorgar el galardón de honor, el Premio Especial Anillos de Oro, destinado a distinguir trayectorias que han dejado huella en el sector.
LA VOTACIÓN
Una vez inscritas las series, los miembros del CPSE votarán los proyectos que se alzarán con los premios. La votación se desarrollará entre el 4 de marzo y el 24 de abril, anunciándose los finalistas de cada categoría a inicios de mayo, para abrir, tras ello, una nueva votación.
Los profesionales de las series que así lo deseen pueden formar parte del Círculo de Profesionales de las Series Españolas, inscribiéndose de manera gratuita antes del 27 de marzo, para así tener la oportunidad de participar en los procesos de votaciones de esta primera edición. Toda la información para formar parte de la entidad puede ser consultada en la web del proyecto: circuloprofesionalseries.com.
Durante el acto de este jueves, el vicepresidente regional, Manuel Domínguez, resaltó que la entrega en Tenerife de los nuevos galardones “sitúa a nuestra tierra en el centro de una industria creativa que no solo genera cultura, también economía, empleo y futuro”.
Los Premios Anillos de Oro cuentan con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo.