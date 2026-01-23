Los premios culturales de la Fundación CajaCanarias se entregan el 30 de enero

CajaCanarias celebrará el 30 de enero (19.00 horas) la gala de sus premios 2025. Conducido por Raquel Toste y Carlos Centurión, el acto, en el espacio cultural de la fundación en Santa Cruz de Tenerife, contará con la música de Raquel del Rosario. La apertura de puertas será a las 17.30 horas, con un cóctel, y la entrada será libre hasta completar el aforo. Además, la fundación concederá su distinción honorífica a Wolfredo Wildpret y la Sinfónica de Tenerife.
Al Premio de Novela Benito Pérez Armas optan Tiempo de monstruos (Bruno Puelles Reyna) y Nudo (Víctor José Ruiz Guzmán). Al de poesía Pedro García Cabrera, (Im)presiones (Laureano Zurita), Bar Isla (Luis Piernavieja) y Como el miedo de un molusco sin concha (Román del Pino). El de relato corto Isaac de Vega ha recaído en Metaloides, de María Laura Dueñas.
Cristina Ortega (Coreografiar el viento), Cristina Reyes (La Cena y Boliches de fondo y a la pata coja) y Maï Diallo (Body Horror I y Body Horror II) aspiran al de artes Manolo Millares. Las series finalistas en el de fotografía Cebrián-Poldo Cebrián son Dime si me ves (Emilio Barrionuevo), Mudar la piel (Margarita Díaz) y Paisajes de Canarias (Roberto Casañas).
Los finalistas en el de Música Joven Alberto Delgado son Ana Ayala Quartet feat. Cristopher Pérez, el dúo Hergo y el grupo Kimera. En el Premio de Cortometraje Manolo Villalba, los trabajos seleccionados en ficción son Inmaculada (Amos Milbor), La paciente desconocida de Freud (Antonia San Juan) y Toma tierra (Yon Bengoechea). En documental, De interés insular (Marta Torrecilla) y Tour (Fátima Luzardo). En animación, T.L.P. (Lehior Ojeda) y Mundo pecera (Marco Antonio Toledo).
Al Premio de Investigación Agustín de Betancourt aspiran Martín Chirino. Homenaje a la música. Sonoridad de la materia, de David Cortés; Somos costeras. Las mujeres en la pesca artesanal de Canarias, de Gloria Esther Cabrera, y Trabajo y educación infantil en el mundo rural de Tenerife al final del siglo XVIII, de Paula Belén Barbero.