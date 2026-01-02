Expertos pasteleros lo tienen claro: estos son los tres mejores roscones de Reyes del supermercado

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha despejado una de las grandes dudas de estas fechas: cuál es el mejor roscón de Reyes de supermercado este año. Para ello, la organización ha realizado una encuesta y un análisis comparativo en el que han participado expertos pasteleros, que han evaluado 12 roscones rellenos de nata a la venta en las principales cadenas de distribución.
Un clásico navideño bajo la lupa
El roscón de Reyes es uno de los dulces más emblemáticos de la Navidad. De origen antiguo y popularizado en Francia antes de llegar a España, se caracteriza por su aroma cítrico, gracias a la ralladura de naranja y limón, y por su decoración con fruta escarchada, almendras y azúcar. Aunque tradicionalmente no llevaba relleno, la nata se ha convertido en la opción favorita de muchos consumidores.
Cómo se ha hecho el análisis
La OCU compró roscones en supermercados como Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl y Mercadona. Posteriormente, se analizaron aspectos como el etiquetado, la calidad de las grasas, la composición del relleno y, por supuesto, la degustación, valorando sabor, aroma y textura.
Los tres mejores roscones del supermercado
Tras el análisis, estos han sido los mejor valorados:
- Carrefour
Se alza con el primer puesto, con un precio aproximado de 9 euros. Destaca por estar elaborado con nata auténtica y un bollo hecho con mantequilla, lo que le permite obtener la mejor puntuación en la cata.
- El Corte Inglés
Ocupa el segundo lugar, con un precio de 17,75 euros. Los expertos subrayan la excelente calidad del relleno, 100% nata, y una masa elaborada con mantequilla.
- Lidl
En tercera posición, con un precio de 9 euros, combina buena calidad y coste ajustado, lo que le ha valido el sello de Compra Maestra otorgado por la OCU.
¿Qué debe tener un buen roscón?
Según la organización de consumidores, hay varios aspectos clave:
- Grasas de calidad: 7 de los 12 roscones analizados ya utilizan nata 100%, aunque algunos aún recurren a mezclas con aceites de coco o palma en lugar de mantequilla.
- Azúcar y aditivos: se recomienda el uso de azúcar tradicional frente a jarabes industriales. La OCU advierte que en algunos productos se han detectado hasta 19 aditivos distintos.
- Decoración y horneado: la fruta escarchada debe ser real y el horneado preciso, para conservar la jugosidad y evitar la formación de sustancias no deseadas como la acrilamida.
Con este análisis, la OCU ofrece una guía clara para quienes quieren acertar en la compra del roscón de Reyes sin salir del supermercado, apostando por mejor calidad, ingredientes más auténticos y precios ajustados.