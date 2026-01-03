Maduro aterriza en Estados Unidos tras ser capturado en Venezuela

Nicolás Maduro ya se encuentra en Estados Unidos después de que el avión que lo transportara desde Venezuela haya aterrizado en el país estadounidense para ser juzgado en Nueva York.
Rodeado de agentes de la DEA y de la CIA, Maduro descendió del avión encapuchado, entre grandes medidas de seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido quien ha informado de la incursión militar que ha permitido la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, y quien ha anunciado que Estados Unidos “se hará cargo” del gobierno de la nación petrolera.
“Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible”, ha explicado Trump en rueda de prensa desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.
Trump ha descrito un futuro para Venezuela en el que las “enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo” se gastarán “miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país”.
Sin embargo, las instituciones venezolanas controladas por el ‘chavismo’ que aupó a Maduro al poder, continúan en funcionamiento y la que sería su ‘número dos’ a nivel político, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha exigido una “prueba de vida” a Estados Unidos que confirme el bienestar del matrimonio.