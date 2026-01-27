Más guaguas para disfrutar del puchero más famoso de Tenerife este fin de semana

Titsa, empresa del Cabildo de Tenerife, reforzará este fin de semana los servicios de las líneas 345 y 373, con motivo de las fiestas del barrio de La Florida, en La Orotava, en honor a San Antonio Abad, cuyo programa incluye de nuevo el puchero tradicional.
Los refuerzos se suman a la operativa normal de estas rutas en fin de semana.
El sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, la línea 345 (estación de Puerto de la Cruz –La Orotava – Camino de Chasna – Aguamansa y La Caldera de La Orotava) contará con viajes adicionales desde las 10:15 hasta las 18:30 horas.
Por su parte, la 373 (Las Dehesas – La Florida – Camino Polo – La Piedad – Las Dehesas) tendrá más conexiones entre la estación de La Orotava y la rotonda de Los Pinos de La Florida, puesto que contarán con viajes adicionales desde las 10:45 hasta las 18:30 horas. Esta línea no entrará en el barrio de La Florida sino que operará desde la rotonda de Los Pinos.
Con motivo de las fiestas, quedarán fuera de servicio las paradas 4857 (Cercado del Moral), 4862 y 4856 (José Pérez Barbuzano), 4861 (La Jarrita), 4860 (Jesús Luis Pérez), 4859 (La Florida) así como 4855 y 4863 (Camino Los Guanches).
La compañía recomienda el uso de las líneas 101, que conecta la estación de La Orotava con Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, Tacoronte y La Laguna; y la 108, que une el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife – Intercambiador de La Laguna – Enlace Los Realejos y Estación de Icod de los Vinos con la estación de La Orotava.
Todos los horarios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención de Titsa 922.53.13.00 y a través de las redes sociales de la compañía.