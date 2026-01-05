Los expertos han dictado sentencia: estos son los 3 mejores roscones de Reyes del súper

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha resuelto una de las preguntas más habituales en estas fechas navideñas: cuáles son los mejores roscones de Reyes de supermercado este año. Para llegar a esta conclusión, la entidad ha llevado a cabo una encuesta y un análisis comparativo en el que han participado pasteleros expertos, encargados de evaluar 12 roscones rellenos de nata disponibles en las principales cadenas de distribución.
Un clásico navideño a examen
El roscón de Reyes es uno de los dulces más representativos de la Navidad. Su origen se remonta a tiempos antiguos y fue popularizado en Francia antes de asentarse en España. Se distingue por su característico aroma cítrico, aportado por la ralladura de naranja y limón, y por una decoración a base de fruta escarchada, almendras y azúcar. Aunque en su versión tradicional no incluía relleno, la nata se ha consolidado como la alternativa preferida por muchos consumidores.
Cómo se realizó el análisis
La OCU adquirió roscones en supermercados como Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl y Mercadona. A partir de ahí, se evaluaron distintos aspectos como el etiquetado, la calidad de las grasas empleadas, la composición del relleno y la cata final, en la que se analizaron sabor, aroma y textura.
Los tres roscones de Reyes mejor valorados
Tras el estudio, estos han sido los roscones de supermercado que han obtenido mejores resultados:
Carrefour. Se sitúa en primer lugar, con un precio aproximado de 9 euros. Destaca por utilizar nata auténtica y por una masa elaborada con mantequilla, lo que le permitió lograr la puntuación más alta en la degustación.
El Corte Inglés. Alcanza la segunda posición, con un precio de 17,75 euros. Los expertos resaltan la alta calidad del relleno, elaborado con 100% nata, y una masa también basada en mantequilla.
Lidl. En tercer puesto, con un precio cercano a los 9 euros, ofrece una buena relación entre calidad y precio, lo que le ha valido el reconocimiento de Compra Maestra por parte de la OCU.
Qué debe tener un buen roscón
Según la organización de consumidores, existen varios elementos fundamentales a tener en cuenta:
- Grasas de calidad: siete de los doce roscones analizados ya emplean nata 100%, aunque algunos siguen utilizando mezclas con aceites de coco o palma en lugar de mantequilla.
- Azúcar y aditivos: se aconseja priorizar el azúcar convencional frente a jarabes industriales. La OCU alerta de que en algunos productos se han llegado a detectar hasta 19 aditivos diferentes.
- Decoración y horneado: la fruta escarchada debe ser auténtica y el horneado el adecuado para mantener la jugosidad y evitar la aparición de sustancias no deseadas como la acrilamida.
Con este estudio, la OCU proporciona una orientación clara para quienes buscan acertar al comprar el roscón de Reyes en el supermercado, apostando por una mejor calidad, ingredientes más fieles a la receta tradicional y precios razonables.