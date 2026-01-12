Samuel Biener, meteorólogo, avisa: “Las lluvias intensas regresan a Canarias”

Tras la mejoría transitoria registrada en las últimas horas, Canarias vuelve a situarse bajo la influencia de un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica. La llegada de la cola de un frente atlántico, reforzado por un río de humedad procedente del Atlántico subtropical, provocará un aumento de la nubosidad y la reactivación de las precipitaciones en varias Islas, con especial incidencia en las orientales y en las vertientes norte.
Según la evolución prevista como anuncia Meteored, portal de referencia en la materia, este nuevo cambio de tiempo se notará con mayor claridad durante la jornada de mañana, cuando los restos del sistema frontal alcancen el Archipiélago y dejen lluvias localmente persistentes en determinados sectores.
Más lluvias en Lanzarote, Fuerteventura y vertientes norte
Samuel Biener, meteorólogo de Meteored, destaca que los modelos meteorológicos sitúan los mayores acumulados en Lanzarote y Fuerteventura, donde las precipitaciones podrían ser continuas durante varias horas. También se esperan lluvias en el norte de Tenerife y Gran Canaria, donde el relieve favorecerá la intensificación de los chubascos por efecto orográfico.
Aunque en otros puntos de Canarias las lluvias serán más irregulares, no se descartan aguaceros puntuales en distintas Islas a lo largo del día.
Un episodio marcado por la entrada de humedad atlántica
Este episodio viene asociado a la aproximación de una vaguada atlántica que, al interactuar con aire muy templado y cargado de humedad, facilita la formación de precipitaciones. En el caso de Canarias, los restos del sistema frontal alcanzan el Archipiélago debilitados, pero con suficiente contenido de humedad como para generar lluvias apreciables en las zonas más expuestas.
El viento, aunque sin valores extremos, contribuirá a arrastrar la nubosidad hacia las vertientes norte, donde se esperan los registros más destacados.
Pendientes de la evolución meteorológica
Por el momento, no se han activado avisos generalizados para Canarias, pero la situación seguirá siendo vigilada por la AEMET ante la posibilidad de que los acumulados de precipitación aumenten de forma local en las próximas horas.
Las previsiones apuntan a que este episodio mantendrá la inestabilidad atmosférica en el Archipiélago, prolongando un invierno marcado por la alternancia de breves periodos de calma y nuevas entradas de frentes atlánticos.