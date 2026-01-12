La calima irrumpe en Canarias: así cambiará el tiempo este lunes

La previsión meteorológica para este lunes en Canarias indica cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Lanzarote y Fuerteventura se espera calima ligera en altura, sin descartar que pueda afectar a zonas bajas durante la tarde.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general, con ligero ascenso en zonas de interior de la provincia oriental y mínimas sin cambios o en ligero descenso. Los valores oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y Gran Canaria y los 11 grados de mínima en El Hierro. En Lanzarote, la mínima prevista es de 14 grados.
El viento soplará flojo de componente este, con predominio del régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
En el mar se espera componente este o noreste fuerza 4 o 5, amainando a 3 o 4 desde la tarde, con marejada disminuyendo a marejadilla. En el nordeste, este o noreste fuerza 3 o 4, bajando a 2 o 3 por la tarde, con marejadilla. En el suroeste, viento variable de 1 a 3, con rizada o marejadilla. Se prevé mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.
El tiempo por islas
Tenerife
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, con régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
Santa Cruz de Tenerife: 15ºC / 21ºC
La Gomera
Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, con brisas por la tarde.
San Sebastián de La Gomera: 15ºC / 22ºC
La Palma
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el norte y este durante la madrugada y de nubes altas en la primera mitad del día. Máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente este, con predominio del régimen de brisas por la tarde.
Santa Cruz de La Palma: 12ºC / 21ºC
El Hierro
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada y de nubes altas en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, con régimen de brisas por la tarde.
Valverde: 11ºC / 14ºC
Gran Canaria
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas sin cambios en costas y ligero ascenso en interior; mínimas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, con predominio de brisas por la tarde.
Las Palmas de Gran Canaria: 16ºC / 21ºC
Fuerteventura
Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas en la segunda mitad del día. Calima ligera en altura, sin descartar incidencia en zonas bajas por la tarde. Máximas sin cambios en costas y ligero ascenso en interior; mínimas en ligero descenso. Viento de componente este moderado tendiendo a flojo, con régimen de brisas por la tarde.
Puerto del Rosario: 14ºC / 21ºC
Lanzarote
Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas durante la segunda mitad del día. Probable calima ligera en altura, con posibilidad de que afecte a zonas bajas por la tarde. Temperaturas máximas sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior; mínimas en ligero descenso. Viento flojo de componente este, con brisas por la tarde.
Arrecife: 13ºC / 21ºC