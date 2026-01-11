Canarias afronta una semana con calima y la entrada de un frente atlántico con lluvias

Canarias inicia la semana del 12 al 18 de enero de 2026 con un escenario meteorológico marcado por dos factores clave: la presencia de calima ligera, especialmente en las Islas orientales, y la llegada de un frente atlántico que podría dejar lluvias a partir de mediados de semana.
La previsión combina un inicio estable y seco con un cambio progresivo de tiempo, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y del portal especializado Meteored.
Tiempo estable este lunes, con posible calima en el este del Archipiélago
Para este lunes 12 de enero, la Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de las Islas, con intervalos de nubes altas a lo largo del día.
La principal novedad será la probable calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura, sin descartar que pueda afectar a zonas bajas durante la tarde, reduciendo puntualmente la visibilidad.
Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios, aunque podrían experimentar un ligero ascenso en zonas de interior de la provincia oriental, mientras que las mínimas descenderán de forma leve. El viento será flojo de componente este, con predominio del régimen de brisas durante la segunda mitad del día.
Previsión por Islas para este lunes
En Lanzarote y Fuerteventura, el tiempo será estable, con cielos despejados y presencia de calima ligera, especialmente en capas altas de la atmósfera.
En Gran Canaria y Tenerife, predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas suaves y sin cambios significativos.
En La Gomera, La Palma y El Hierro, se esperan también cielos despejados, aunque con algunos intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada y nubes altas a primeras horas.
En el mar, el estado será de marejada disminuyendo a marejadilla, con mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.
Cambio de escenario: llega un frente atlántico a partir del martes
La situación tenderá a cambiar a partir del martes 13 de enero, cuando Canarias podría verse afectada por un frente frío atlántico, dentro de un tren de frentes que avanzará desde el Atlántico.
Según la previsión de Meteored, el frente alcanzará al Archipiélago tras su paso por la Península, dejando precipitaciones asociadas, especialmente en las Islas de mayor relieve y en las vertientes más expuestas al flujo atlántico.
El meteorólogo Francisco Martín León apunta a que este episodio abrirá la puerta a una dinámica más inestable, con la posible llegada de nuevos frentes en la segunda mitad de la semana, alternando periodos de lluvias con fases más tranquilas.
Temperaturas más bajas de lo habitual en Canarias
Otro de los aspectos destacados para esta semana es la evolución térmica. Mientras que en buena parte de la Península y Baleares se esperan valores por encima de la media, en Canarias las temperaturas podrían situarse por debajo de lo normal para estas fechas, reforzando la sensación de ambiente invernal.
Este descenso térmico, unido a la posible llegada de lluvias, marcará un cambio notable respecto a los días previos, más estables y secos.