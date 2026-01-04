La política de Santa Cruz llora la muerte de Miguel Ángel González Batista

La Agrupación local del PSOE de Santa Cruz de Tenerife ha comunicado el fallecimiento de Miguel Ángel González Batista, conocido militante de la misma.
“Era una persona buena, infatigable y querida por sus compañeras y compañeros”, han señalado los socialistas en su cuenta oficial de su red social X.
“Consternado por el fallecimiento del compañero Miguel Ángel con el que compartí militancia y muchos debates. Descanse en Paz”, ha señalado en la misma red social Gustavo Matos.
“Son muchas las veces en las que la vida te sorprende negativamente con las noticias mas inesperadas. Un amigo, un compañero, un socialista convencido, nos deja mucho antes de que fuera su tiempo para hacerlo, y con ello nos deja un dolor imposible de comprender. No sé cómo despedirme sin que me duela demasiado porque duele decir adiós a alguien que significó y compartió tantas luchas, tantas ideas”, ha señalado otro histórico socialista como Luis Beltri..
Desde DIARIO DE AVISOS mandamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y conocidos de Miguel Ángel.