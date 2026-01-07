inmigraciÓn

Muere uno de los 143 migrantes que llegaron en cayuco a Canarias el día de Reyes

Otros seis fueron hospitalizados con cuadros de hipotermia
INMIGRACIÓN PATERA CANARIAS 26 05 2020
Uno de los 143 ocupantes del cayuco rescatado el día de Reyes en La Gomera llegó a tierra fallecido y otros seis fueron hospitalizados con cuadros de hipotermia, entre ellos tres adolescentes de 16 y 17 años.

Según ha informado a EFE un portavoz del 112, el recuento definitivo realizado en el muelle de asistencia indica que en la embarcación viajaban 135 hombres y ocho mujeres, entre ellos 72 posibles menores de edad (66 varones y seis féminas).

El cayuco fue localizado a unos 26 kilómetros de La Gomera y sus ocupantes, trasladados al puerto de San Sebastián, la capital de la isla, con el apoyo de embarcaciones de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. 

