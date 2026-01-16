sucesos

Muere un hombre al sufrir una caída mientras hacía parapente en Canarias

El cuerpo ya ha sido trasladado hasta el aeropuerto de Lanzarote
Un parapentista, de 65 años, ha fallecido este viernes tras sufrir una caída en el Risco de Famara, en el municipio de Teguise (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.03 horas en dicho lugar, una zona de difícil acceso hasta donde se trasladó el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). Los rescatadores accedieron hasta la víctima y comprobaron que presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que trasladaron el cuerpo hasta el aeropuerto de Lanzarote.

Posteriormente agentes de la Guardia Civil asumieron la custodia del cadáver e instruyeron las correspondientes diligencias. En la resolución de la situación también colaboraron bomberos de Lanzarote y Policía Local.

