sucesos

Detenido por obligar a prostituirse a una mujer con discapacidad en Canarias

La víctima explica que fue captada y trasladada a la Isla mediante una falsa oferta de empleo
Detenido un menor en Canarias tras atracar a un anciano de 89 años. Policía Nacional
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a un hombre como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual al prostituir a una mujer española con una discapacidad reconocida del 57% que fue captada y trasladada a la Isla mediante una falsa oferta de empleo.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los agentes iniciaron la investigación el 5 de enero tras la denuncia presentada por la propia víctima.

  1. Detenido un hombre en Canarias por prostituir a una menor tutelada de 14 añosDetenido un hombre en Canarias por prostituir a una menor tutelada de 14 años: buscan más víctimas
  2. Hallan un cadáver en la costa de TenerifeLiberan a jóvenes explotadas sexualmente en Canarias: “Controlaban su vida y las obligaban a estar disponibles las 24 horas”

La mujer explicó que fue llevada a la Isla con una falsa oferta de empleo y que una vez en Fuerteventura fue trasladada a un domicilio de la capital, donde presuntamente era obligada a ejercer la prostitución sin libertad de movimientos ni control sobre los beneficios económicos obtenidos.

Por su parte, el detenido habría ejercido sobre la víctima un control coercitivo e intimidatorio, aprovechándose de su situación de necesidad y de su especial vulnerabilidad, al tener reconocida una discapacidad del 57%.

En este sentido, parte de la explotación sexual se habría llevado a cabo mediante la publicación de anuncios en portales web de contactos, gestionados directamente por el investigado.

Con todo, la actuación policial permitió poner fin de forma inmediata a la situación de explotación y garantizar la protección integral de la víctima.

Finalmente, el autor fue detenido el pasado 14 de enero en Puerto del Rosario y una vez finalizadas las diligencias fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas