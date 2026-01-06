Tragedia en la Noche de Reyes en Tenerife: lo que se sabe hasta el momento del suceso que ha dejado a un hombre en estado crítico

Un varón de 50 años permanece ingresado en estado crítico después de haber sido víctima de una agresión ocurrida en la vía pública en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.
El suceso tuvo lugar en la calle Juan Reverón Sierra, donde los servicios de emergencia se desplazaron tras recibirse una llamada de alerta a las 00:54 horas en la que se advertía de que una persona necesitaba atención sanitaria urgente tras ser agredida.
Los primeros en intervenir fueron agentes de la Policía Nacional, que prestaron auxilio al afectado y comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, iniciando de inmediato maniobras de reanimación.
Posteriormente, un médico y un enfermero del Centro de Salud de Los Cristianos, junto con el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —que movilizó tres ambulancias— continuaron con técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar, logrando recuperar al paciente.
Una vez estabilizado, el hombre fue evacuado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
La Policía Nacional ha asumido la investigación del caso y ha abierto las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.