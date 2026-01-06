Sufre un infarto tras ser agredido la Noche de Reyes en Tenerife

Un hombre de 50 años fue recuperado de un infarto en la madrugada de este lunes, 6 de enero, después de haber sido víctima de una agresión en el municipio de Arona.
Los hechos ocurrieron sobre las 00:54 horas en la calle Juan Reverón Sierra, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias. La alerta se recibió tras comunicarse que una persona precisaba asistencia sanitaria urgente tras haber sido agredida.
De inmediato, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios. Efectivos de la Policía Nacional fueron los primeros en llegar al lugar y prestaron la primera asistencia al afectado. Al comprobar que había sufrido un infarto iniciaron maniobras de reanimación.
A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con un médico y un enfermero del Centro de Salud de Los Cristianos, continuaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, logrando finalmente recuperar al paciente.
Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.