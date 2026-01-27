Los noodles ramen de Mercadona: qué llevan realmente y por qué arrasan en redes

Los noodles ramen de Mercadona se han convertido en uno de los productos más comentados del supermercado en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. Su bajo precio, su versatilidad y la facilidad con la que se pueden transformar en un plato completo han disparado el interés de los consumidores, pero también han generado dudas sobre qué contienen realmente y si son una opción saludable para el consumo habitual.
Mercadona comercializa estos fideos ramen bajo su marca Hacendado, normalmente en formato de paquete seco, sin sobre ni condimento incorporado. Esto permite que puedan usarse tanto para recetas rápidas como para preparaciones más elaboradas, algo que ha impulsado su popularidad entre jóvenes, estudiantes y creadores de contenido gastronómico.
Qué ingredientes llevan los noodles ramen de Mercadona
Según la información disponible en el etiquetado del producto, los ingredientes principales son harina de trigo, agua, sal y aceite vegetal, además de algunos estabilizantes necesarios para conservar la textura del fideo. Al tratarse de un producto elaborado con trigo, contiene gluten, por lo que no es apto para personas celíacas.
A diferencia de otros noodles instantáneos, estos fideos no incluyen sobres de saborizantes ni caldos en polvo, lo que reduce el contenido en aditivos y sodio respecto a otras opciones similares del mercado.
Valor nutricional y consumo recomendado
Desde el punto de vista nutricional, los noodles ramen aportan principalmente hidratos de carbono, con un contenido moderado de grasas y bajo en fibra y proteínas si se consumen solos. Por este motivo, nutricionistas recomiendan acompañarlos de verduras, proteínas y grasas saludables para convertirlos en un plato equilibrado.
Su consumo ocasional no presenta problemas en personas sanas, aunque no se recomienda como base habitual de la dieta, especialmente si se combina con salsas altas en sodio o grasas.
Por qué se han hecho tan populares
El éxito de los noodles ramen de Mercadona se explica por varios factores: precio asequible, rapidez de preparación y capacidad de adaptación a recetas virales. En redes sociales circulan versiones con huevo, pollo, tofu, verduras salteadas, miso o incluso versiones picantes inspiradas en el ramen japonés.
Esta facilidad para personalizar el plato ha convertido a los fideos en un básico para quienes buscan comidas rápidas sin renunciar a cierto margen de creatividad en la cocina.
Un producto sencillo con múltiples usos
Lejos de ser solo un alimento de emergencia, los noodles ramen se han consolidado como un producto habitual en muchas despensas. Su éxito demuestra cómo un artículo sencillo puede convertirse en tendencia cuando se adapta a las nuevas formas de consumo y a la cocina rápida que domina las redes.