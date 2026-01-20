Estas son todas las novedades de Mercadona para enero: desde platos preparados a tartas “irresistibles”

Mercadona ha iniciado el nuevo año reforzando su apuesta por la funcionalidad, el ahorro y la variedad en sus supermercados. Desde enero, los lineales de la cadena valenciana incorporan nuevas referencias de alimentación y cuidado personal pensadas para adaptarse a las rutinas reales de los consumidores, con productos prácticos, formatos cómodos y precios accesibles.
La estrategia pasa por facilitar la vida cotidiana sin renunciar a la calidad, con propuestas que responden a la falta de tiempo, al control del presupuesto y a la búsqueda de soluciones rápidas tanto en la cocina como en el cuidado personal.
Nuevos platos congelados para comidas rápidas en Mercadona
La sección de congelados suma opciones que permiten resolver comidas y cenas sin complicaciones. Entre las novedades destaca un salteado rústico de papa, boniato y cebolla asada, pensado como guarnición versátil, así como una parmigiana de berenjena inspirada en la cocina italiana, lista en pocos minutos. Ambas propuestas buscan combinar comodidad y sabor con una buena relación calidad-precio.
Productos básicos que simplifican la cocina
Mercadona también refuerza su oferta de fondo de despensa con incorporaciones diseñadas para ahorrar tiempo. El caldo de carne con sofrito se presenta como una base lista para arroces, guisos o sopas, mientras que el arroz marinera ultracongelado ofrece una alternativa rápida para quienes buscan resolver una comida completa sin esfuerzo. Son soluciones pensadas para el consumo diario y el control del gasto familiar.
Postres listos para cualquier ocasión
El apartado dulce se amplía con una nueva tarta de fresa congelada, pensada para celebraciones improvisadas o momentos especiales en casa. Su formato permite conservarla hasta el momento de uso, ofreciendo una opción práctica para tener siempre un postre disponible sin necesidad de planificación previa.
Snacks naturales y opciones saludables
En la línea de alimentación equilibrada, la cadena introduce higos secos del Valle del Jerte como nuevo snack saludable. Este producto se adapta tanto al consumo directo como a su uso en yogures, ensaladas o recetas dulces y saladas, alineándose con la tendencia hacia alimentos sencillos, de origen identificado y fáciles de integrar en la dieta diaria.
Bienestar, maquillaje y fragancias
La sección de perfumería también estrena novedades enfocadas en el cuidado personal. Los parches energizantes para el contorno de ojos buscan aportar frescura a la rutina diaria, mientras que el nuevo dentífrico gel blanqueador se suma como alternativa asequible para el cuidado bucal.
En maquillaje, llegan dos paletas de sombras e iluminadores en tonos nude y rosa, pensadas para looks tanto naturales como más intensos. Además, la perfumería incorpora una fragancia floral en formato mini, diseñada para el uso cotidiano y fácil de transportar.
Con estas incorporaciones, Mercadona arranca el año reforzando su modelo de supermercado práctico y accesible, con un surtido que se adapta a las necesidades reales del consumo diario y consolida su papel como referencia para llenar la despensa y el neceser sin complicaciones.