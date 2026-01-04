El CD Tenerife afianza su liderato tras ganar al Osasuna Promesas (0-2)

El CD Tenerife se impuso al Osasuna Promesas, en un choque controlado en todo momento por los blanquiazules, que sigue líder de su grupo en la categoría.
El primer gol blanquiazul del nuevo año no se hizo esperar. Apenas tardó tres minutos el CD Tenerife en adelantarde en el marcador. Larrión se durmió y le robó la cartera rápido un Alassan que se fue como una flecha hacia la meta navarra. Lo trataron de desnivelar empujándolo por detrás, pero el tinerfeño se mantuvo firme para lograr rematar cruzado y batir a Stamatakis.
El tempranero gol puso a dormir a los blanquiazules y activó a los de Tajonar, que se despertaron tras recibir el primer impacto. El filial dispuso de varios acercamientos peligrosos a la meta chicharerra. Incluso llegaron a marcar, aunque en fuera de juego. El tinerfeño Diego Espejo se adelantó antes de rematar y el colegiado de la contienda no tuvo dudas a la hora impedir que el tanto subiera al marcador.
El Osasuna B siguió intentándolo ante un CD Tenerife que, por momentos, le faltaba la intensidad necesaria para que no se le atragantara el partido. De hecho Gallego dispuso de una clara ocasión de gol en el 39 tras un buen centro de César. El delantero falló de manera imperdonable con toda la portería a su favor.
El CD Tenerife sentencia
La segunda parte arrancó sin cambios y con una doble intervención de Stamatakis que salvó a su equipo tras dos ocasiones de gol del CD Tenerife.
Con el paso de los minutos el juego se tornó mucho más plomizo y pasaban pocas cosas en el encuentro. Aunque el resultado era corto y peligroso, a los blanquiazules les bastaba con mantener el tipo para llevarse los tres puntos de la ciudad deportiva navarra.
Cervera quiso apuntalar el resultado con dos cambios. Primero cambió a De Miguel por Fran Sabina y, pocos minutos después, a Aitor Sanz por Fabricio. Minutos 62 y 65.
En la recta final del choque llegó el gol de la tranquilidad. Un tanto que llegó en una acción a balón parado que inició Nacho Gil y que acabó rematando, solo junto al portero como también pasó en Getxo, Aitor Sanz. El ‘capi’ cazó un balón a la media vuelta para convertir el 0-2. Segundo tanto de la temporada para el mediocentro.
Cervera quiso cerrar el resultado con un triple cambio. Saltaron al campo Noel, Calavera y Marc Mateu, quien no jugaba desde la primera jornada liguera.
La última acción destacada del partido fue una caída de Gallego en el área navarra. El punta reclamó penalti al árbitro y a Cervera que pidiera una revisión del FVS. El trencilla no apreció el empujón del defensa y mantuvo viva la decisión que tomó en el campo.
Una acción con la que se cerró un partido que sirve para sumar la tercera victoria consecutiva.