Luto en el CD Tenerife por el fallecimiento de Pedro Camus, jugador blanquiazul en los años 80

Disputó 34 partidos oficiales con el CD Tenerife y había sido olímpico con España en los Juegos de 1976
El CD Tenerife ha informado este miércoles del fallecimiento, a los 70 años, de Pedro Camus, defensa del conjunto blanquiazul durante la temporada 1983-1984.

Camus, natural de Santander, fichó por el equipo isleño después de triunfar en el Real Racing Club y en el Real Zaragoza.

El central cántabro disputó 34 partidos oficiales con el Tenerife en Segunda División, y había sido olímpico con España en los Juegos de Montreal 1976.

Los jugadores del Tenerife portarán crespones negros en su visita del próximo domingo al Osasuna B, en la decimoctava jornada del grupo 1 de Primera Federación, y en el siguiente partido en casa, ante el CF Talavera de la Reina, se guardará un minuto de silencio en su memoria. 

Pedro Camus (primero, por la derecha de pie) forma antes del Castilla-CD Tenerife de la temporada 83/84 (ACAN FOTOTECA).
