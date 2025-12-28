cd tenerife

El CD Tenerife pone a la venta los abonos de la segunda vuelta: estos son todos los precios

Los abonos incluyen los diez partidos que se disputarán en el estadio Heliodoro Rodríguez López
Afición del CD Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Fran Pallero
El CD Tenerife pondrá a la venta desde este lunes, 29 de diciembre, los abonos para la segunda vuelta liguera en el grupo 1 de la Primera Federación de fútbol, según ha informado el club este domingo a través de sus redes sociales.

Los abonos incluyen los diez partidos que se disputarán en el estadio Heliodoro Rodríguez López desde la jornada 21, frente al Real Madrid Castilla, hasta la jornada 37 -penúltima del campeonato-, ante el Pontevedra CF.

Precios para la segunda vuelta

Adultos no accionistas

  • Tribuna: 233 euros
  • San Sebastián: 152 euros
  • Herradura: 128 euros

Adultos accionistas

  • Herradura: 117 euros
  • Tribuna: 210 euros
  • San Sebastián: 140 euros

También hay disponibles abonos para las categorías sub-23, sub-18 y sub-14, a precios inferiores, aunque sin disponibilidad en Tribuna para los sub-23.

Dónde, cuándo y cómo comprar los abonos del CD Tenerife

Los abonos podrán comprarse exclusivamente mediante cita previa, que deberá solicitarse a partir de las 9:00 horas de este lunes a través de la plataforma Tenerife 360, y a continuación es imprescindible acudir de forma presencial a las oficinas del club –puerta 18B del estadio Heliodoro Rodríguez López- para completar el proceso.

El CD Tenerife lidera en solitario la competición con 38 puntos, cinco más que el Celta Fortuna, segundo clasificado, y tras el parón navideño reanudará la competición el próximo domingo, 4 de enero de 2026, como visitante del Osasuna B (13:15, hora de Canarias), mientras que cerrará la primera vuelta en casa ante el CF Talavera de la Reina, el viernes 9 de enero a las 20.15 horas. 

